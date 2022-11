El plan de Jennifer Granholm para mejorar la red eléctrica de Puerto Rico

La secretaria de Energía de EE.UU., Jennifer Granholm, regresa a Puerto Rico para acelerar la modernización de la red eléctrica.

La secretaria de Energía de Estados Unidos, Jennifer Granholm, regresa a Puerto Rico para continuar con el proceso de modernización de la red eléctrica de la Isla.

Granholm visitó la estación de bomberos que funciona con energía solar. El miércoles tiene previsto ofrecer un mensaje en la cumbre de la Asociación de Energía Solar (SESA) que se llevará a cabo en San Juan del 1 al 3 de noviembre. Además, hablará junto al gobernador Pedro Pierluisi.

Este es el segundo viaje de la funcionaria a Puerto Rico después de que Biden le asignó una importante tarea: encargarse del equipo federal e impulsar la reconstrucción del sistema energético de la Isla.

A pesar de tener asignados cerca de $11,400 millones, los cambios de energía en la zona no cesan, hay apagones constantes y los funcionarios parecen no hacer mucho.

