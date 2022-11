Juez invalida la prohibición de DeSantis sobre la educación woke

Redes sociales

Un juez federal bloquea temporalmente la ley “Stop-Woke” de Florida, cuyo nombre real es: Stop the Wrongs to Our Kids and Employees Act.

Juez bloquea ley Woke en educación

El juez ya tomo la decisión de bloquear la prohibición de DeSantis sobre la educación Woke, todo esto comenzó meses atrás.

Un tribunal federal de Florida anuló un proyecto de ley respaldado por Ron DeSantis que prohíbe algunas discusiones. Así como el análisis de la raza en la educación superior. En una decisión que se refirió a la ley como “positivamente distópica”, el juez de distrito Mark Walker ordenó una medida cautelar contra la llamada ley “Stop Woke”.

Es ilegal la enseñanza o las prácticas comerciales que afirman que los miembros de un grupo étnico son innatamente racistas. No deben sentirse responsables de los errores cometidos por otros en el pasado.

Rechaza la idea de que el privilegio o la opresión de una persona estén inevitablemente relacionados con su raza y género. Ni que la discriminación sea permisible para promover la variedad.

Walker escribió que la decisión de decidir qué puntos de vista merecen ser iluminados y cuáles deben permanecer en la sombra tiene repercusiones. “Nuestros profesores son vitales para una democracia sana”.

El gobernador ha declarado con frecuencia que los tribunales de apelación de Florida, típicamente más conservadores, probablemente anularán las decisiones que bloqueen sus iniciativas legislativas. DeSantis indicó que apelaría la decisión, según un portavoz.

”Los poderes al mando del sistema universitario público de Florida han decidido que el Estado tiene capacidad ilimitada para silenciar a sus profesores en nombre de la “libertad”., dijo Walker en su extenso dictamen. Citando la novela distópica “1984” de George Orwell.

Ron DeSantis se enfrenta a demanda por ley Anti-Woke

(Información actualizada el 7 de septiembre 2022)

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, ha sido demandado por su “STOP Woke ACT” en agosto. Esto por considerar que la ley viola la libertad de expresión y obstaculiza “la capacidad de los profesores para enseñar y la de los estudiantes para aprender.”

Un profesor y un grupo de estudiantes de la Universidad del Sur de Florida han presentado una demanda contra DeSantis. Argumentando que la legislación que el republicano firmó en abril, “inhibirá de forma injustificada” la libertad de expresión y promoverá la “censura inconstitucional” en la educación superior.

Al anunciar la nueva demanda contra DeSantis, la Fundación para los Derechos y la Expresión Individual [FIRE], dijo que la Primera Enmienda no permite que la ley de Florida declare qué conceptos son “demasiado desafiantes” para que los estudiantes y los miembros de la facultad los discutan.

El grupo dijo que la ley tampoco permite a los estudiantes y miembros de la facultad “jugar al abogado del diablo” y discutir ideas desafiantes.

“Sin la libertad de participar en un debate vigoroso y robusto sobre temas importantes y conceptos polémicos. La educación universitaria es solo un ejercicio de memorización de hechos y repetición de puntos de vista aprobados por el gobierno”, dijo el abogado de FIRE Adam Steinbaugh en un comunicado. “Eso no es libertad ni educación”.

En agosto, un juez federal bloqueó la aplicación de una sección de la ley que restringiría a las empresas privadas la realización de formaciones sobre diversidad. Esto por temor a que violara las leyes constitucionales de libertad de expresión.

Juez compara Florida con el Upside Down

El juez jefe de distrito de EE.UU., Mark Walker, emitió el jueves 18 de agosto, una decisión de 44 páginas en la que se censura la nueva ley estatal. Ya que restringe la formación en el lugar de trabajo acerca de que las personas privilegiadas son “inherentemente racistas.”

También concedió una orden judicial temporal por considerar que la ley “Stop-Woke” viola la Primera Enmienda.

En su fallo del 18 de agosto, el juez de distrito estadounidense Mark Walker comparó el estado con el “Upside Down” de la serie de Netflix, Stranger Things.

Acusando a los legisladores de Florida de pisotear los derechos de la Primera Enmienda e imponer una “regulación desnuda basada en el punto de vista sobre el discurso”.

El juez Walker escribió:

“En la popular serie de televisión Stranger Things, el ‘Upside Down’ describe una dimensión paralela que contiene una versión distorsionada de nuestro mundo.

Recientemente, Florida ha parecido una Primera Enmienda al revés. Normalmente, la Primera Enmienda prohíbe al Estado gravar el discurso, mientras que los actores privados pueden gravar el discurso libremente.

Pero en Florida, la Primera Enmienda aparentemente prohíbe a los actores privados cargar el discurso, mientras que el Estado puede cargar el discurso libremente.

Al igual que la heroína de Stranger Things, a este Tribunal se le pide una vez más que saque a Florida de la situación en la que se encuentra”.

Juez federal bloquea ley Stop Woke de Florida

La ley, conocida como “Stop WOKE Act“, prohíbe la formación en el lugar de trabajo o la instrucción en la escuela que enseñe que las personas son “inherentemente racistas, sexistas u opresivas, ya sea consciente o inconscientemente”.

“Nadie debe ser instruido para sentir que no es igual o avergonzado por su raza”, según el gobernador Ron DeSantis.

En el que las personas son privilegiadas u oprimidas por motivos de raza, género u origen nacional; o que una persona “tiene la responsabilidad personal y debe sentir culpa, angustia u otras formas de angustia psicológica” por acciones cometidas en el pasado por miembros de su misma raza, género u origen nacional.

La ley dice que tales entrenamientos o lecciones equivalen a una discriminación.

El gobernador DeSantis y los legisladores republicanos persiguieron la ley para apuntar a la “teoría crítica de la raza”. Un marco legal para examinar el racismo sistémico que sus oponentes han invocado para condenar ampliamente conceptos.

Desde la inequidad y la justicia social hasta la instrucción honesta sobre la historia de los derechos civiles y la violencia racista.

El gobernador firmó la legislación a principios de este año como parte de los esfuerzos de su administración para combatir lo que ha llamado “wokeness corporativa“.

El grupo de empresas que demandó al estado calificó el fallo como una “gran victoria para la libertad de expresión.”

Se espera que el gobernador Ron DeSantis apele.