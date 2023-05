Kissimmee abre programa para personas sin hogar

Jesús Martín llegó el 18 de enero a la ciudad de Kissimmee procedente de Cuba. Él es beneficiario del programa de refugiados que abrió el gobierno de Estados Unidos.

El cubano de 65 años se dedica a trabajos de mantenimiento donde lo pueden contratar.

Martín asistió a la reapertura del Programa de Asistencia de la Iglesia y la Comunidad, INC. (CCAP) donde proveen servicios integrales para cualquier persona o familia que lo necesite.

El refugiado está en proceso de regularizar su estatus migratorio en EEUU y por lo tanto tiene trabajos esporádicos, por eso, la ayuda que están recibiendo de CCAP es vital para salir adelante.

Este centro es el primero en su tipo en Kissimmee y aunque ayuda a todas las personas. Se está enfocando en personas indigentes que no tienen un hogar donde vivir.

Jessica Ocasio es una voluntaria que llega todos los jueves a servir a las personas sin hogar.

“La gente viene a bañarse o lavar la ropa y luego les damos comida. Todos pueden venir, no le negamos el servicio a nadie. Los que vienen son gente que vive en el bosque en casas de campaña y aquí en Osceola no hay refugios”, señaló la mujer.

Este programa es para feligreses de iglesias y miembros de la comunidad se ofrece en las oficinas localizadas en el 800 Office Plaza Blvd., Kissimmee.

Todos los servicios son gratuitos y se brindan a quienes se encuentran sin hogar y no tienen acceso a una ducha.

“Los casos que más me tocan el corazón son madres solteras que llegan con niños y están viviendo en la calle. Llegan con mucha hambre y con frío cuando está lloviendo. Eso pasa frecuentemente. Hay muchas familias que viven con niños en el bosque que no tienen donde vivir porque no tienen suficiente dinero para rentar un apartamento y los hoteles están muy caros”, agregó Ocasio.