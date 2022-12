Lalo Rodriguez salsero boricua fue hallado muerto en departamento de Carolina Puerto Rico

Comparte en:

Lalo Rodríguez conocido y querido salsero puertorriqueño se halló muerto en un apartamento del edificio 54 del Residencial público Sabana Abajo en Carolina, Puerto Rico de acuerdo a la confirmación de fuentes locales.

Lalo Rodríguez se dio a conocer por una gran variedad de canciones que a pesar de los años continúan dentro de las favoritas de los amantes de la salsa. Si crees que nunca has escuchado una de sus canciones estás equivocado, seguro escuchaste, bailaste y hasta tarareaste “Ven, devórame otra vez”.

Ubaldo Rodríguez de 56 años, también conocido como Lalo Rodríguez en el mundo de la salsa se encontró en el piso del Residencial Sabana Abajo en Carolina al rededor de las 3:00 pm sin vida. Las causas de su muerte no son precisas, la policía se encuentra en plena investigación y pendientes de realizar la necropsia de ley.

La policía fue alertada al 911 con un reporte sobre el cuerpo tendido en el piso de una persona presuntamente muerta. Al atender al llamado los paramédicos que se presentaron a la zona del reporte se percataron de que el cuerpo pertenecía al cantante.

Lalo inicio su carrera desde muy joven, al rededor de los 16 años se unió a la orquesta de Eddie Palmieri. Por desgracia la vida de Lalo estuvo marcada por una serie de abusos de alcohol y algunas drogas, esto le trajo diversos problemas en sus carrera y vida personal.

Trayectoria de Lalo Rodríguez

Desde muy joven manifestó su interés por la música, A los seis años ganó el primer premio en un concurso de canto. Con el tiempo comenzó a participar en fiestas locales demostrando su talento vocal.

Años más tarde, en 1970 se sumó al grupo de salsa Tempo Moderno y tres años después como vocalista de la orquesta de Eddie Palmieri impulsó la producción The Sun of Latin Music (1973), hasta convertiría en la primera producción latina en ganar un Grammy en 1976.

A partir de ese suceso no paró de trabajar y ese mismo año se convirtió en el primer latino en ganar tres premios Grammy por su colaboración en la grabación de Introducing Lalo Rodríguez & Simón Pérez, del músico y compositor Tommy Olivencia.

En 1980 Lalo se convirtió en solista con el álbum Simplemente en donde se incluyeron temas como Tú no sabes querer, Si no hay material y Tristeza encantada. Otros temas muy conocidos por sus seguidores son: Aristocracia, Cariño mío, Francisco Andante, La promesa de Dios, Las mujeres, Libre, Lo que fuiste para mí, Que mentira, Recuerdo escolar, Semilla de cultura, Si no hay Material, Te vi llorar, Tu no sabes querer, Virgencita de la Mar, El hombre, el soñador y el loco, entre otras.