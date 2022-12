Los misteriosos vestigios de Daytona Beach Shores

Se encontraron misteriosos vestigios en Daytona Beach Shores. Los arqueólogos se encuentran investigando estos restos que trajo el mar a las playas de Florida después del paso del huracán Nicole.

Como si se tratara de una película de misterio y suspenso, los arqueólogos encontraron misteriosos restos en Daytona Beach Shores. Un objeto desconocido se halló dentro de las inmediaciones del Parque Frank Rendon, en el sur.

Los especialistas del estado hicieron sus tareas de análisis durante este martes, 06 de diciembre del 2022. Cabe destacar que estos restos dentro de las costas de las playas de Miami, se encontraron justamente después del paso del huracán Nicole.

Un objeto de grandes dimensiones, de madera, salió de la arena, sin una forma definida. Hasta ahora, nadie sabe lo que es, solo se saben sus dimensiones, los cuales se calculan que son de unos ochenta a cien pies de largo. Así lo remarcaron las autoridades encargadas de la seguridad de la playa del condado de Volusia, el mes pasado, fecha en que dieron con el misterioso vestigio.

Los especialistas no tienen mayores detalles al respecto, y se desconoce si se debe a la gran erosión de la costa provocada por los huracanes Ian y Nicole desenterró la estructura o si fue arrastrada por la corriente en algún momento.

Se espera que los arqueólogos descubran más restos de la estructura para hacerse una idea de lo que podría ser.

State archaeologists are back in Daytona Beach Shores digging up what they believe is an old ship wreck. They say statistically it could be a 19th century ship. It was first revealed after the recent hurricanes and the erosion they caused. @news6wkmg pic.twitter.com/cTLmB2R0rS

— Molly Reed (@Mollyreednews) December 6, 2022