“Una de las peores llamadas imaginables”: niño de tres años se dispara fatalmente con una pistola

“Una de las peores llamadas imaginables”: en Orlando un niño de tres años se dispara fatalmente con una pistola que su padre tenía en una mesa de noche.

En el condado de Volusia, un niño de tres años se dispara fatalmente con una pistola. La oficina del alguacil declaró que fue ‘una de las peores llamadas imaginables’.

Continúa leyendo: Instan a votar por candidatos que apoyen el control de armas

Un niño de tan solo tres años se disparó fatalmente con una pistola que su padre dejó en la mesita de noche.

Los agentes respondieron a un par de llamadas desesperadas al 911 alrededor de las 6:22 p.m. del miércoles reportando un tiroteo en una casa en Nectarine Road en el vecindario Daytona Park Estates de DeLand, unas 40 millas al norte de Orlando.

Tonight deputies responded to one of the worst calls imaginable. A 3-year-old boy has died after shooting himself with a handgun. The incident was reported at 6:22 p.m. at a home on the 2400 block of Nectarine Road in Daytona Park Estates, DeLand.

— Volusia Sheriff (@VolusiaSheriff) February 16, 2023