Futuro de atención médica en Florida a niños trans es incierto

El futuro de la atención médica a los niños trans es incierto. Pacientes transgénero demandan a Florida por prohibición de Medicaid para la atención de afirmación de género.

Florida se une a la larga lista de estados que prohíben la atención médica a menores transgénero, pero es el único estado que no lo ha hecho por vía legislativa. El Estado del Sol lo hizo por votación de sus juntas médicas.

Virginia Hamner, madre de paciente trans declara lo siguiente:

“No parece que se haya acabado, lo que hace que vivir en Florida sea un verdadero reto en estos momentos, porque básicamente te están diciendo que tu hijx no debería poder ser quien es.

Que sería mejor que no existiera de la forma que tú, los profesionales médicos y el niñx que está prosperando consideráis que es mejor para él/ella”.

Con el impulso del gobernador de Florida, Ron DeSantis, la Junta de Medicina y la Junta de Medicina Osteopática del estado aprobaron normas que prohíben la atención de afirmación de género.

Así como los inhibidores de la pubertad y las hormonas transgénero, y los procedimientos quirúrgicos para nuevos pacientes menores de 18 años.

Los políticos no están de acuerdo con el consenso médico sobre la seguridad de los tratamientos de reafirmación de género para menores.

Decenas de los principales grupos médicos de Estados Unidos, incluyendo la Academia Americana de Pediatría, la Asociación Médica Americana y la Sociedad de Endocrinología, respaldan la atención de afirmación de género como probada por el tiempo, eficaz, médicamente necesaria y potencialmente salvadora de vidas.

DeSantis ha calificado el tratamiento de “ejemplo de ideología woke que infecta la práctica médica”.

Los médicos dicen que la atención médica se está politizando y creando un clima de miedo

Las nuevas normas aún no han entrado en vigor, pero los proveedores y los defensores dicen que ya han tenido un impacto escalofriante. En Florida han cerrado varias clínicas especializadas en cuestiones de género.

Según la nueva norma, los infractores podrían perder su licencia médica y enfrentarse a elevadas multas.

El cirujano general del estado, el Dr. Joseph Ladapo, que fue nombrado por DeSantis, calificó los tratamientos de “altamente experimentales”, “arriesgados y no probados”.

Los defensores de la comunidad LGBTQ prometen luchar contra la nueva normativa en los tribunales.

Nikole Parker, directora de igualdad transgénero del grupo de derechos civiles LGBTQ Equality Florida, ha hablado con varias familias que están planeando activamente abandonar el estado.

Un grupo de organizaciones de derechos LGBTQ+, entre ellas Southern Legal Counsel, Lambda Legal, National Health Law Program y Florida Health Justice Project, presentaron en septiembre 2022 una demanda federal contra AHCA.

El lunes 12 de septiembre, los grupos legales pidieron al tribunal que bloqueara la prohibición de la AHCA sobre la atención de afirmación de género hasta que haya un juicio sobre el fondo de la norma.

Simone Chriss, directora de la Iniciativa de Derechos Transgénero en Southern Legal Counsel, dijo que los equipos legales presentaron la moción de una orden judicial preliminar solicitando un amparo de emergencia “porque todos y cada uno de los días que pasa con esta norma”, que entró en vigor el 21 de agosto, “personas reales están siendo perjudicadas”.

Miles de residentes transgénero del estado que dependen de Medicaid para su atención sanitaria ya no podrán acceder a la cobertura del tratamiento de afirmación de género.

Accedían a esta cobertura a través del programa gubernamental de atención sanitaria para personas con bajos ingresos.

“Esta exclusión es discriminación, simple y llanamente”, según Carl Charles, abogado de Lambda Legal, uno de los grupos de derechos civiles que representan a los demandantes.

Cuatro residentes transgénero y sus familias han demandado al estado ante un tribunal federal para bloquear esta política, argumentando que los cambios del estado en las normas de Medicaid equivalen a una discriminación inconstitucional que les niega el tratamiento únicamente por su identidad de género.

Alrededor de 9,000 residentes de Florida reciben atención de afirmación de género a través de Medicaid.

La nueva norma de exclusión del estado “amenaza con hacer que vivir en el estado como beneficiario de Medicaid sea sencillamente imposible” para las personas transgénero, dijo Charles a los periodistas el 7 de septiembre.

Uno de los demandantes es August Dekker, que también depende de la terapia hormonal con testosterona para tratar su disforia de género.

Esto fue prescrita mensualmente por sus proveedores de servicios médicos y de salud mental, que han sido cubiertos a través de Medicaid, solo hasta el mes pasado.

Según la demanda, ya no se siente seguro siendo un hombre transgénero declarado en el estado.

Teme tener que luchar para acceder a la medicación prescrita con sus limitados ingresos, y le preocupa el estrés debilitante y los efectos físicos de perder el acceso a la atención.

Florida se encuentra ahora entre los nueve estados que niegan la cobertura de Medicaid para la atención de afirmación de género.

La administración del gobernador de Florida, Ron DeSantis, ha pedido a una junta médica estatal que prohíba toda la atención sanitaria relacionada con la transición para los jóvenes transgénero. Esto sucediendo la primera semana de junio.

Las medidas de la administración se producen después de que el Departamento de Salud de Florida ignorara las orientaciones sanitarias federales y desaconsejara toda atención de afirmación del género para los menores transgénero del estado.

Incluidas las medidas de transición social como el cambio de pronombres o el uso de ropa diferente.

Florida restringe la atención sanitaria a las personas transgénero y prohíben a los atletas transgénero practicar deportes en las escuelas.

Las diversas medidas en el estado forman parte de una oleada de políticas y leyes dirigidas por el Partido Republicano en todo Estados Unidos. En sí, se ha visto los diversos proyectos de ley dirigidos a los estadounidenses LGBT+.

La Agencia para la Administración de la Atención Sanitaria del estado publicó un informe de 46 páginas en el que se citaban investigaciones desacreditadas.

Estas buscaban justificar la prohibición de la cobertura de Medicaid para las personas transgénero de cualquier edad. Por lo que ya no podrían solicitar terapias hormonales o cirugía de reasignación de género.

Joseph Ladapo, Cirujano de Florida, dijo a la junta estatal que las pruebas respaldadas por profesionales que apoyan a las personas transgénero son “extraordinariamente débiles“.

Dijo que el estado debe “proteger a los niños de la medicina basada en la política“, según una carta obtenida por NBC News.

Ladapo pide que revisen la dirección de su agencia y la de DeSantis, “para establecer un estándar de cuidado para estos procedimientos complejos e irreversibles.”

