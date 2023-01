Paolo Banchero de Orlando Magic es el novato del mes 

Paolo Banchero, pick nº 1 de los Orlando Magic, es elegido como novato del mes de diciembre.

El primer pick, Paolo Banchero, ha seguido brillando en su temporada de novato con unos promedios de 19,1 puntos, 6,5 rebotes y 4,1 asistencias en diciembre.

Banchero ha sido nombrado este martes como Novato del Mes de la Conferencia Este de la NBA por los partidos jugados en diciembre.

El jugador de 1,88 metros está promediando 20,9 puntos (1º entre los novatos), 6,7 rebotes (3º) y 3,9 asistencias (2º). Paolo Banchero ayudó a los Orlando Magic a conseguir un récord de victorias en diciembre.

Banchero se convierte en el noveno jugador en la historia de la franquicia en ser nombrado Novato del Mes de la liga.

Después de que el número 6, Bennedict Mathurin, ganara el premio para los Indiana Pacers en octubre/noviembre, Banchero está igualando el marcador en diciembre.

Lideró la clase de novatos en anotación y produjo al menos 20 puntos en siete partidos seguidos del 5 al 18 de diciembre. Empatando la racha más larga de un novato en la historia de la franquicia.

Con sus números en diciembre, Banchero se está separando del resto y sigue siendo el favorito para llevarse a casa el Premio al Novato del Año de la NBA.

El joven de 20 años ha jugado en gran medida con aplomo y una madurez que supera con creces su edad.

