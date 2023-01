Monday Night Football cancelado, Damar Hamlin sigue crítico

Comparte en:

Monday Night Football cancelado, Damar Hamlin, jugador de los Buffalo Bills, lucha por su vida tras una devastadora lesión.

Damar Hamlin es llevado al hospital

El safety de los Buffalo Bills, Damar Hamlin, sufrió un paro cardíaco tras un golpe en el partido del lunes por la noche.

Durante el Monday Night Football de Buffalo Bills vs Cincinnati Bengals, Hamlin se desplomó en el campo, según informó el equipo el martes. Como consecuencia, el partido se suspendió durante el resto de la noche.

La Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL) expresó sus pensamientos y su apoyo a Hamlin y a los Bills. Declaró que había estado en comunicación con la Asociación de Jugadores de la NFL, y que aceptaron el aplazamiento del partido.

Las redes sociales se llenaron de apoyo de varios atletas y equipos de la NFL.

Los Bills dijeron que el “latido del corazón de Hamlin se restableció en el campo y fue trasladado al Centro Médico de la UC para más pruebas y tratamiento.”

“Actualmente, está sedado y listado en estado crítico”, dijo el equipo.

Algunos aficionados de los Bengals y los Bill se han reunido en el hospital y están rezando por Damar.

Hamlin se lesiona durante partido

Damar Hamlin, de 24 años, jugaba su 16º partido de la temporada. El terrible incidente se produjo cuando quedaban 5:58 del primer cuarto y Cincinnati ganaba el partido por 7-3.

Los Bengals estaban en su segundo drive del partido cuando el quarterback Joe Burrow lanzó un pase a Tee Higgins. Hamlin, el safety de los Bills, se acercó para hacer una tackleada y terminar la jugada.

Consiguió hacerlo y levantarse, pero volvió a caer poco después. El personal médico se apresuró a atenderle, sacaron una camilla y un tablero para trasladarlo fuera del campo.

Hamlin estuvo un rato en el suelo mientras recibía reanimación cardio pulmonar del personal médico en el suelo antes de ser trasladado a la ambulancia.

Según los informes, los jugadores de ambos equipos estaban aturdidos por el incidente, y los Bills se reunieron en oración mientras se llevaban a Hamlin.

Se reportó que el partido se suspendió 21 minutos después de que se produjera la lesión.

Una multitud de personas vestidas con ropa de los Bengals y Buffalo Bills se reunieron fuera de la Universidad de Cincinnati Medical Center, donde el jugador de los Bills fue trasladado.

Skip Bayless no cree necesario haber cancelado el partido

El comentarista deportivo de Fox Sports 1, Skip Bayless, que ha tenido una legendaria carrera como analista deportivo, provocó una inmensa indignación el lunes por la noche.

Esto al cuestionar cómo la Liga Nacional de Fútbol Americano podía aplazar el partido, pareciendo estar más preocupado por la liga que por el jugador que en ese momento iba camino del hospital tras desplomarse en el campo.

“No hay duda de que la NFL está planteando aplazar el resto de este partido… ¿Pero cómo?

A estas alturas de la temporada, un partido de esta magnitud es crucial para el resultado de la temporada regular… que de repente parece tan irrelevante”, tuiteó Bayless.

Robert Griffin III, que jugó en la NFL, respondió al tweet de Bayless diciendo:

“La VIDA de Damar Hamlin está en la cuerda floja. Saca la cabeza de tu trasero”.

Damar Hamlin’s LIFE is in the balance.

