Marzo es el Mes Internacional de la Mujer y sirve como un momento de reflexión, pero también de acción. Por eso la organización de participación cívica Poder Latinx fomenta el liderazgo de las mujeres latinas por medio del programa “Poderosas” que busca formar futuras líderes que influyan en las decisiones de la democracia estadounidense.

“Fui parte del primer grupo de ‘Poderosas’ y creo que fue una iniciativa única diseñada para latinas de mi edad. Pensé que era una oportunidad muy rara especialmente durante la pandemia porque yo empecé en el 2020 y como estudiante de ciencias políticas no estaba muy segura de lo que quería hacer en ese momento, pero me hicieron llegar la solicitud para las Poderosas y cuando vi que yo llenaba todos los requisitos, sin duda pensé que quería involucrarme con mi comunidad como organizadora comunitaria”, explicó Karoll Marroni de 22 años y quien trabaja como asociada en Comunicaciones para Poder Latinx.

“Poderosas” es un programa enfocado en ayudar a incrementar la participación cívica de la población latina.

Las solicitudes para participar en este programa están abiertas hasta el 21 de marzo y luego se anunciará el grupo de mujeres elegidas.

Serán 20 participantes escogidas a través del país que participarán en el programa hasta noviembre.

Las interesadas deben asegurarse que cumplen con los requisitos de elegibilidad para solicitar la beca “Poderosa”.

La participante debe ser capaz de dedicar 10-15 horas semanales al programa.

Transmitir lo que aprenda a otros.

Involucrarse en su comunidad local; interesarse en la organización, gestión de programas y trabajo electoral; capaz de construir y mantener una coalición de latinas en sus comunidades locales;

Ser latina de 18 a 35 años, simpatizar con los valores de la organización y entender la diversidad cultural de la comunidad Latinx.

Sentirse orgullosa de ser latina y de las luchas y el éxito de su cultura.

“En el 2020 fueron las elecciones presidenciales, que fueron históricas y sabía que me yo quería involucrarme en eso y lo quería hacer como una ‘poderosa’. La experiencia me conectó con las líderes latinas que me compartieron sus conocimientos. Después llamé a la gente para informarle sobre las elecciones; organicé eventos virtuales con funcionarios electos. Me mandaron a Washington DC para ser activista con temas como inmigración y de la licencia laboral pagada”, explicó Marroni originaria de Panamá y quien estudia el último semestre de la carrera de ciencias políticas.