Presidente turco Erdogan suspende entrevista en vivo, preocupa su salud

Las especulaciones sobre el futuro del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, han salido a la luz luego de que el mandatario suspendiera una entrevista en vivo.





Acto seguido, Erdogan anunció la cancelación de su programa electoral previsto para los próximos días, argumentando que su salud se ha visto mermada.



Con 69 años de edad, el líder turco podría estar atravesando un momento de estrés justo mientras atraviesa uno de los momentos más críticos dentro de su gobierno de dos décadas.



Previamente, el mandatario mantuvo una incesante labor de campaña con la finalidad de conseguir otra victoria en las elecciones parlamentarias que tendrán lugar el 14 de mayo.



¿Qué ocurrió durante la entrevista?







Un grupo de periodistas rodeaban al presidente Erdogan cuando este interrumpió abruptamente la transmisión en vivo el martes por la noche.



Esta se realizaba para los canales progubernamentales Ulke TV y Kanal 7.



Luego de que uno de los entrevistadores lanzara la pregunta, la cámara denostó el rostro mortificado de este, previo a suspender la transmisión.



En su oportunidad, Erdogan precisó que ya había considerado cancelar su aparición debido a su apretada agenda.



Posteriormente, una serie de teorías se desataron en las redes sociales de usuarios en otros países. Muchos inferían que Erdogan había sufrido un ataque cardiaco.



Para tranquilizar a la audiencia, Fahrettin Altun, jefe de comunicación de la presidencia, exhortó a desestimar “tales afirmaciones sin fundamento”.



“Ninguna cantidad de desinformación puede cuestionar el hecho de que el pueblo turco apoya a su líder y @RTErdogan y su Partido AK están listos para ganar las elecciones”



Sostuvo una charla con Putin





Por si lo anterior no fuera suficiente, el presidente turco decidió entablar una conversación con su homólogo ruso, Vladimir Putin, con motivo de central nuclear que inaugurarán.



La controversial videollamada entre de Erdogan y Putin proporcionó un vistazo al proyecto que Rusia comenzó a construir en 2018.



Se trata de la planta de Akkuyu, que se instalará en la costa sur de Turquía y ha enfrentado una serie de obstáculos debido a las sanciones que Occidente impuso a Rusia por la guerra.



No obstante, analistas y público en general consideran que la salud del líder turco no está en su mejor momento y la apuesta por extender su mandato parece no estar de su lado.



Como era de esperarse, las encuestas al respecto de las próximas elecciones, se han puesto sobre la mesa.



El líder de la oposición, Kemal Kilicdaroglu, sitúan a este por encima de Erdogan. Estas podrían ser unas elecciones históricas para Turquía en los últimos tiempos.



Los números no mienten y se ha dado a conocer que los sondeos favorecen un 47,5% a

Kiliçdaroglu, frente a 44,4% de Erdogan.



En caso de que ninguno rebase el 50% en las elecciones, los votantes deberán realizar un segundo ejercicio democrático y lanzar una segunda vuelta hacia las elecciones.





Aseguran que Erdogan está enfermo desde hace tiempo



Dicho por él mismo, la razón que lo llevó a interrumpir su entrevista en vivo fue una “gripe estomacal”.



Por lo anterior, las especulaciones de un asunto de salud gastrointestinal podrían estar asociadas a las operaciones a las que fue sometido en 2011 y 2012.



Aunque en ambos casos el alta fue favorable, los efectos colaterales han alimentado las teorías difundidas en redes sociales.



Cabe precisar que en Turquía es ilegal ahondar en detalles personales que se refieran a la salud de sus mandatarios.



En aquel país, se considera una grave falta insultar al presidente, lo que explica en Occidente que la transmisión de la entrevista interrumpida no muestre su rostro al momento.



De haber realizado el enfoque al mandatario, la televisora podría haber incurrido en un delito y sus responsables hacerse acreedores a pena de cárcel por hasta cuatro años.