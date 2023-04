Prometedor empresario puertorriqueño abre su primer negocio después de 25 años trabajando para otros

Comparte en:

Rafael Rosario, trabajó por 25 años para otros. Ayudó a hacer progresar las oficinas y clínicas de varios médicos, pero sabía que en algún momento tenía que emprender el vuelo solo y abrir su propio negocio.

Bueno no tan solo. De la mano de su socio John Rivera han hecho su sueño realidad: la inauguración de un centro comunitario donde la población vecina, (en su mayoría hispana) pueden socializar y pasar momentos memorables.

Fue está semana que se inauguró oficialmente las instalaciones de Angel’s Insurance Group y su centro comunitario.

Rosario hizo una pequeña apertura el año pasado para comenzar a orientar a la comunidad con la solicitud de planes médicos de Medicaid, Medicare, Obama Care, así como con la solicitud de estampillas para alimentos.

También se han realizado diferentes eventos como bingos, torneos de dominó y celebración de cumpleaños para los asistentes.

“Hacemos muchos eventos para la comunidad, no simplemente para los seniors sino para todas las personas que necesiten de los servicios. Si no tienen un lugar donde pasar el rato, pues ya tienen un lugar. Aquí nos vamos a divertir”, afirmó Rosario.

El sitio abre de lunes a viernes y en ocasiones se entregan bolsas de comida para las familias.

“El año pasado dije que quería ayudar a la comunidad abriendo un centro aquí y lo logré. Desde entonces hago eventos, algunas veces tenemos fiestas donde la gente baila y no se quieren ir porque se divierten mucho. Eso es lo que necesitamos: centros de reunión donde nuestros adultos mayores se diviertan”, explicó Rosario.

A la inauguración asistieron miembros de la organización Gateway District quienes le dieron la bienvenida como nuevo miembro. El Centro comunitario de Angel’s Insurance Group se localiza en el 3303 South Semoran Blvd., Orlando, en el tercer piso.

“Queremos mostrar nuestro agradecimiento por estar en nuestro distrito, en nuestro corredor trayendo su negocio. El comisionado está aquí y hoy les damos su certificado y su membresía de Gateway”, anunció Amilcar Córdova, director ejecutivo de Gateway District quien estuvo acompañado por el comisionado de la ciudad de Orlando, Tony Ortiz y la exrepresentante Daisy Morales.

“Este es mi primer negocio. Pasé muchos años trabajando para otras entidades y llegó el momento. Por qué no hacerlo para poder beneficiar mejor a aquellas personas que necesiten un seguro o que necesiten una oficina médica. Ya estamos aquí y me alegra mucho porque a mi me gusta servir”, finalizó Rosario.

