Pronto nueva atracción de Universal Orlando Resort

Será parte de una nueva tierra de Minions, que incluye la amada atracción Despicable Me Minion Mayhem, un nuevo Minion Café y más

El próximo verano, los visitantes participarán en un “montón de diabólica diversión” para chicos y grandes como parte de la nueva atracción de Universal Orlando Resort, Illumination’s Villain-Con Minion Blast.

Desarrollado en asociación entre el premiado equipo creativo de Universal y los aclamados cineastas de Illumination, esta experiencia de juego interactivo invitará a los visitantes a poner a prueba sus habilidades de villano mientras compiten entre sí en un intento por unirse a las filas de los supervillanos más infames de la franquicia.

Villain-Con Minion Blast combina tecnología de pantalla innovadora, interactividad de juego de última generación y escenarios físicos elaborados para crear una aventura única basada en juegos donde los visitantes se encuentran con entornos inmersivos, villanos nefastos y toneladas de traviesos Minions de las películas de Illumination de una forma completamente nueva.

La atracción de clase mundial transporta a los visitantes a Villain-Con, la convención criminal más grande del planeta, para participar en una competencia épica para ver si tienen lo que se necesita para convertirse en el miembro más nuevo de The Vicious 6, un notorio grupo de supervillanos de la exitosa película “Minions: The Rise of Gru”.

Los visitantes que estén listos para el desafío agarrarán un blaster interactivo y andarán por un camino basado en el movimiento para poner a prueba sus habilidades.

Revolotearán y se deslizarán a través de varias escenas en las que ganarán puntos al hacer estallar una variedad de elementos y causar tanto caos y destrucción como sea posible.

Es una experiencia única, llena de travesuras, tan divertida que es un crimen.

Villain-Con Minion Blast abrirá en el verano de 2023 en Universal Studios Florida dentro del nuevo Minion Land en Illumination Ave.

Esta nueva área también contará con la atracción Despicable Me Minion Mayhem favorita de los fanáticos, un nuevo Minion Café y otras sorpresas inspiradas en personajes populares de las exitosas franquicias de Illumination.

En los próximos meses se revelarán más detalles sobre Villain-Con Minion Blast y Minion Land de Illumination.

Para obtener más información sobre Universal Orlando Resort, visite; www.universalorlando.com .

Universal Orlando es el hogar de tres parques temáticos épicos, que presentan algunas de las experiencias más emocionantes e innovadoras del mundo, incluyendo Universal's Islands of Adventure, nombrado por TripAdvisor Travelers' Choice como el Parque de atracciones n. ° 1 en el mundo durante cinco años consecutivos – Universal Studios Florida, hogar del espectáculo de acrobacias más avanzado tecnológicamente hasta ahora, The Bourne Stuntacular; y Universal's Volcano Bay, un oasis tropical como ningún otro que cuenta con una playa en el medio de Orlando.

