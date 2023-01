Proyecto de ley propone multar a conductores que utilicen el carril izquierdo sin la intención de rebasar en Florida.

Un proyecto de ley presentado recientemente en el Senado de Florida pretende multar a los conductores que circulen “continuamente” por el carril izquierdo sin intención de adelantar.

Jenna Persons-Mulicka, republicana de Fort Myers, presentó el proyecto de ley el 24 de enero del presente año. En el se busca prohibir a los vehículos circular continuamente “por el carril izquierdo más alejado de determinadas carreteras”.

Es decir, en carreteras, calles y autopistas con dos o más carriles y un límite de velocidad anunciado de al menos 65 mph. La norma no se aplicaría a los vehículos de emergencia, los equipos de mantenimiento de carreteras, o durante las operaciones de construcción.

Ya existe una ley en Florida que establece que el tráfico más lento debe moverse a la derecha, pero esto sería diferente.

“Un conductor no puede conducir continuamente un vehículo de motor en el carril más a la izquierda. Excepto al adelantar y pasar a otro vehículo, cuando se prepara para salir de la carretera, calle o autopista, o cuando se indique lo contrario por un dispositivo oficial de control de tráfico”, dice el proyecto de ley.

La ley del estado de Florida ya exige a los conductores que circulen por “el carril de la derecha” para “evitar obstaculizar el flujo del tráfico”, según indica la página web del Departamento de Seguridad de Carreteras y Vehículos Motorizados de Florida.

“Los conductores no deben continuar conduciendo un vehículo en el carril de la extrema izquierda cuando están siendo adelantados por un vehículo que circula más rápido, a menos que el conductor se esté preparando para girar a la izquierda en una intersección”.

