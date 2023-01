¡Experimenta la adrenalina de Puerto Rico en el Viejo San Juan y el parque de aventuras Toro Verde!

Comparte en:

Si vas a Puerto Rico de vacaciones, no dejes de descubrir estos lugares donde el sabor y la adrenalina te harán pasar unos días espectaculares e inolvidables. Los llamaremos Must Do.

Primera parada: el Viejo San Juan

El Viejo San Juan es un lugar mágico con muchísima historia, restaurantes y cultura local que se ve y siente por todas partes.

El Viejo San Juan es el distrito histórico de San Juan, Puerto Rico. Fundada en 1521, con el nombre de San Juan Bautista de Puerto Rico por el explorador y conquistador español Juan Ponce de León.

La ciudad es conocida por sus calles llenas de adoquines y sus edificios de diferentes colores, que datan de los siglos XVI y XVII. Es un Must Do en Puerto Rico para todo viajero, en especial para quienes disfrutan de ciudades que cuentan historias en cada esquina.

Es un recorrido fácilmente accesible, puedes pasar horas caminando por diferentes lugares llenos de historia. No dejes de visitar estos lugares: Plaza de San José, la Plaza de Armas, la Casa Blanca, la Fortaleza, El Morro, Calle Imperial, Puerto Rican Flag Door, Hotel El Convento, Cuartel de Ballaja, Paseo La Princesa, Parque de la Palomas, Castillo de San Cristóbal, ​​Bastión de San Sebastián y La Perla por mencionar algunos lugares imperdibles.

La fortaleza, lugar donde vive Hoy en día el Gobernador de Puerto Rico, fue añadida en 1983 a la lista de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO.

La Barrachina es un lugar donde puedes comer y una parada casi obligatoria que no te puedes perder.

Puerto Rico y las Piñas Coladas van de la mano; de hecho, ha sido la bebida oficial de la isla desde 1978. Una placa afuera del Restaurante Barrachina en el Viejo San Juan proclama con orgullo que Ramón Portas Mingot, creó la Piña Colada en 1963.

Recorre Calle San Sebastián, El Cristo y San Francisco donde hay bares increíbles, historias y adoquines que hacen entretenido el recorrido de la ciudad.

Toro verde Adventure Park, un shot de adrenalina en Puerto Rico

Segunda Parada. Camino a Toro Verde Adventure Park haz una parada en Casa Bavaria. El Chinchorreo comienza aquí en Casa Bavaria, un restaurante alemán y criollo ubicado a 640 metros de altura en las montañas moras ¡No te lo puedes perder!

Continúa tu viaje a través de espectaculares visitas a lo largo del camino. Estarás rodeado de montañas hermosas y un paisaje que te dejará sin habla.

Una vez rodeado por el esplendor de las montañas y la brisa, haz llegado a Toro Verde Adventure Park, el parque de aventuras más grande de América y el Caribe.

En sus instalaciones podrás disfrutar de hermosos paisajes que te dejarán sin aliento, con una espectacular vista a las montañas del pueblo de Orocovis y los más emocionantes recorridos, llenos de adrenalina para disfrutar con tus amigos y familiares.

Visítalos y disfruta de la mejor aventura de tu vida en Puerto Rico. Seguramente no querrás irte sin conquistar la Tirolesa más larga e impresionante de América y el Caribe: El Monstruo.

EL MONSTRUO cómo lo mencionamos es la tirolesa más larga de América, con un cable de 2,5 km de longitud (2530 m, 8300 pies, 1,57 mi), el equivalente a 28 campos de fútbol es un Must Do en Puerto Rico para los amantes de la adrenalina.

Luego de esa extraordinaria descarga de adrenalina, reanuda el chinchorreo en el restaurante El ciclón que está frente de la entrada de Toro Verde Adventure Park. Excelente servicio y los platos con una apariencia apetecible y el sabor riquísimo (el sabor de los mariscos, realmente frescos) los precios muy accesibles.

Un Must Do en Puerto Rico es: comer buena comida de la región

Roka Dura tienen una localización accesible, está a 2 o 3 minutos de Toro Verde es un restaurante pintoresco y con una vista espectacular. Este restaurante se encuentra justo en el corazón de Puerto Rico, tiene ambiente familiar y este año cuenta con una nueva carta de coctelería. El menú es variado y económico. Si quieres pasar un buen rato en compañía de buenos amigos en el centro de la isla tienes que ir a Roka Dura.

Asadora San Miguel

La comida deliciosa, el servicio muy bueno y el lugar es acogedor. El clima en este local es muy fresco debido a su ubicación en lo alto de una montaña, Buen ambiente para disfrutar en familia. Importante no olvides llegar temprano o hacer reservación para segura tu espacio.

Disfruta sabores de nuestro Puerto Rico con buena música, una vista increíble y comida fascinante. Puerto Rico es otra cosa. Esta segunda parada debes salir temprano para poder hacer todo el mismo día ya que llegar al parque toma alrededor de 4 horas en auto.

El sabor de Puerto Rico único. 🇵🇷 ¡Recorre los chinchorreo y deja que los sabores te lleven por la mejor ruta! Así sabrás de primera mano porque Puerto Rico es la isla del encanto.