Rescatan a más de 180 personas en una embarcación en Florida

La Guardia Costera y la Patrulla Fronteriza de EE.UU. informan el rescate de más de 180 personas en una embarcación sobrecargada en los Cayos de Florida.

La Guardia Costera y la Patrulla Fronteriza de EE.UU. trabajaron de la mano para el rescate de más de 180 personas en un bote sobrecargado cerca de los Cayos de Florida este lunes por la madrugada.

“Los socios encargados de hacer cumplir la ley federales, estatales y locales llevaron a cabo una operación de rescate de varias agencias y rescataron a 18 migrantes haitianos adicionales que quedaron atrapados en corrientes oceánicas peligrosas mientras intentaban nadar hacia la costa”.

Explicó Walter Slosar, agente jefe de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos.

#Breaking #Update : Federal, state, and local law enforcement partners conducted a multi-agency rescue operation and rescued 18 additional Haitian migrants who were trapped in dangerous ocean currents while attempting to swim to shore. https://t.co/AX5aGGLKIR

De acuerdo con Nicole Groll, portavoz de la Guardia Costera, las personas rescatadas se encuentran a bordo de un cúter.

Groll afirma que rescataron a todas las personas después de que los migrantes quedaran atrapados en peligrosas corrientes oceánicas. Hasta el momento no han reportado muertes.

Las autoridades están procesando al grupo de migrantes y una vez que los funcionarios terminen los procedimientos, sabrán qué sigue en la operación.

El barco golpeó un banco de arena frente a Whale Harbor, posteriormente hubo múltiples informes de personas en el agua y los socios terrestres de la Guardia Costera del Sureste entraron a la escena.

Finalmente, iniciaron los esfuerzos de rescate. Sin embargo, las condiciones eran difíciles para los equipos de rescate ya que el oleaje era fuerte, de 6 a 10 pies con vientos de 25 mph.

#Breaking @USCG, @CBPAMORegDirSE crews rescued 22 people off an overloaded sailing vessel after a good Sam reported it to Sector KeyWest watchstanders @ 5 am, Mon, off Rodriguez Key. Rescue crews are battling 6-10 ft seas, 25 mph winds to safely remove the people from the vessel. pic.twitter.com/GQcqZo93pz

— USCGSoutheast (@USCGSoutheast) November 21, 2022