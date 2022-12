Servicio Nacional de Meteorología señala peligro en Puerto Rico

El Servicio Nacional de Meteorología de los Estados Unidos señala que habrá condiciones climatológicas peligrosas dentro de Puerto Rico. Indica que esto persistirá hasta el martes, 27 de diciembre de este año.

Florida no es el único estado de los Estados Unidos que presenta condiciones climatológicas adversas. Dentro de la lista también se encuentra Nueva York y Puerto Rico. Así lo indicó el Servicio Nacional de Meteorología de los Estados Unidos (SNM) este lunes, 26 de diciembre.

Expresó que las condiciones marinas dentro de la isla boricua son peligrosas y que se mantendrán así hasta, al menos, este martes, 27 de diciembre. Estas fueron algunas de las palabras que el SMN comunicó a los medios de comunicación y prensa:

De igual manera, la institución federal confirmó que hay una advertencia para conductores de embarcaciones pequeñas y un gran riesgo de que se presenten corrientes marinas.

Mientras tanto, el SMN recalcó que durante este lunes se espera que los cielos se despejen y las condiciones climatológicas se estabilicen, solo que podrían presentarse algunos aguaceros en ciertas regiones.

En general, se estima que los vientos persistan a los largo de las costas. Estos podrían alcanzar velocidades de entre los 15 a 20 millas por hora. Se espera que las temperaturas estén debajo de los 80° Fahrenheit.

Esto fue lo que informaron en sus redes sociales

Hazardous coastal conditions across all the north exposed beaches, breaking waves between 8 and 12 feet.

Condiciones costeras peligrosas a traves de las playas expuestas al norte, oleaje rompientes entre 8 y 12 pies. #prwx #usviwx pic.twitter.com/g9WmkyCaRR

— NWS San Juan (@NWSSanJuan) December 26, 2022