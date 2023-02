T-Mobile en controversia, clientes sufren cortes en todos los Estados Unidos

Comparte en:

La telefónica T-Mobile, vuelve a estar en controversia después de que clientes reportaran cortes en sus servicios alrededor de todos los Estados Unidos. Esta no es la primera vez que se desata una polémica con esta compañía, ya que en ocasiones anteriores tuvo problemas por filtraciones de datos privados de sus usuarios.

T-Mobile en polémica, usuarios reportan cortes en todo el territorio de los Estados Unidos

Varios clientes de la telefónica T-Mobile US Inc. reportaron varios cortes generalizados en su servicio dentro de todo el territorio nacional estadounidense el lunes pasado, 13 de febrero del 2023. Así lo indicaron varios sitios web especializados en este tipo de temas. Algunas publicaciones de Downdetector.com y Product-Reviews.net señalaron estos cortes en la red celular de T-Mobile en varias regiones del país. Incluso, Associated Press informó acerca del acontecimiento en su portal de noticias y redes sociales:

Por supuesto, la noticia se encuentra en inglés, si deseas leerla, recomendamos que hagas una traducción al español, en caso de ser necesario.

La inconformidad de los usuarios

De igual manera, muchas personas mostraron su inconformidad en Facebook y Twitter, algunos incluso amenazan con demandar a la gran empresa.

Anyone still having trouble with T-Mobile? pic.twitter.com/aCgwAWKZux — Dino Jeyss 🇺🇲 🇹🇷 (@DinoJeyss) February 14, 2023

“¿Alguien más está teniendo problemas con T-Mobile?”.

Incluso, empezaron a relacionarlo con los tres derribos de los objetos voladores no identificados (ovnis) que se dieron en Estados Unidos y Canadá.

anyone else think it’s weird that there’s a national mobile carrier outage (t-mobile, Verizon, AT&T) and three ufo’s were shot down? — Ay-Yo Liz! 💕💖🍑💓💞⁷⁷ (@LizzyGwiyomi) February 14, 2023

“¿Alguien más piensa que es raro que haya un corte en la telefonía móvil nacional (T-Mobile, Verizon, AT&T) y que tres ovnis fueran derribados?”.

Otros simplemente se burlaron de T-Mobile, algo que suele suceder en gran parte de las plataformas sociales.

T-Mobile users right now pic.twitter.com/XGw4vpaaOp — Lot Lizard (@KristiGrantham) February 14, 2023

“Usuarios de T-Mobile ahora”.

No fue el único con problemas

T-Mobile no fue la única compañía de telefonía celular con problemas, ya que Verizon, AT&T, Metro by T-Mobile, Boost Mobile y Mint Mobile también presentaron problemas en sus redes.

“@downdetector mostrando los problemas de señal de todas las grandes telefónicas. @Verizon @ATT @TMobile @Mintmobile @boostmobile @MetroByTMobile ¿Qué está pasando? #phones #cellservice #outage #OutageUpdate #ValentinesDay #nolove”.

Incluso, los problemas parecen ser persistentes, puesto que la falta de señal telefónica sigue presente en algunas regiones:

“Casi las 8am y @TMobile @boostmobile @MetroByTMobile y @Mintmobile siguen teniendo problemas. Ahora estos problemas se movieron a otras localizaciones. ¿Qué está pasando realmente? #outage #TMobiledown #tmobileoutage #cyberattack #communication #whatishappening”.

Lamentablemente, los problemas de señal telefónica persisten dentro de los Estados Unidos y poco han hecho las autoridades para poder hacerle frente. La inconformidad de gran parte de la población se puede ver dentro de las diferentes plataformas sociales.

No es la única controversia de T-Mobile

Hace algunas semanas, la compañía estadounidense T-Mobile, informó sobre un robo de datos que les ocurrió el año pasado, a finales de noviembre del 2022. Esta empresa no informó sobre ello hasta en enero del 2022. De acuerdo a la empresa, un intruso no identificado entró a su redes y robó los datos de alrededor de 37 millones de clientes. Entre esta información delicada se destaca:

Direcciones físicas

Números telefónico

Fechas de nacimiento

La compañía telefónica estadounidense confesó la situación en un documento que entregó a la Comisión de Valores de los Estados Unidos. Dentro de este archivo señala que se trata de un ciberataque ocurrido en el 2022 y que ellos descubrieron hasta el cinco de enero del año en curso.

Los datos que el ataque no tocó

La empresa dijo que el ataque no expuso datos más privados, tales como:

Contraseñas

NIP de cuentas

Información detallada de cuentas bancarias

Datos de tarjetas de crédito

Números de Seguro Social

Detalles de identificaciones gubernamentales

Así lo indico T-Mobile, diciendo que esta información pertenecía a su reporte de investigación elaborado antes de presentar el documento ante la Comisión de Valores de los Estados Unidos. Ante esto, T-Mobile expresó lo siguiente:

“Nuestra investigación aún está en proceso, pero al parecer la actividad maliciosa está totalmente contenida en este momento”.

Mientras tanto, la empresa telefónica informó, en su momento, que le había dado aviso a agencias de policía e instituciones federales, sin embargo, no señaló a cuáles agencias se dirigió. T-Mobile recalcó que este problema no tendría repercusiones materiales en ninguna de sus operaciones.

