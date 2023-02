Viviendas accesibles en Orlando, convierten hotel en casas

Finalmente, llegan viviendas accesibles en Orlando, Florida. Un hotel se destruyó y en el terreno se construyeron departamento de $750 dólares mensuales. Esta es una iniciativa de la ciudad de Orlando y “One Stop Housing”, quienes tienen como objetivo ofrecer hogares asequibles ante la crisis de vivienda que hay en el estado del Sol.

La crisis de la vivienda en el estado de Florida, dentro de la ciudad de Orlando, provoca que muchos residentes no puedan obtener una vivienda asequible y digna dentro de la región. Ante ello, la gestión de la ciudad de Orlando y “One Stop Housing”, convertirán un hotel en apartamentos a precios accesibles para todos. El precio de estos hogares será de $750 dólares, y se pagarán de manera mensual. Con esta iniciativa “One Stop Housing” pretende ofrecer casas asequibles a todos los ciudadanos que lo necesiten. Otro objetivo de esta organización, es reducirla crisis de vivienda dentro de la zona, la cual persiste desde el año pasado.

No te debes perder: Puerto Rico en la NASA, astronauta de origen boricua será el primer jefe latino

Cabe destacar que el precio mensual promedio de la vivienda en Florida es de más de $1,500 dólares. Sin embargo, el costo de $750 dólares ayudará a varias familias dentro del estado.

Para este proyecto, “One Stop Housing” tuvo que comprar una propiedad en Palm Gardens Orlando Apartments. Ahora este lugar albergará hogares que podrán disfrutar muchas familias de clase media trabajadora.

Entre las características de estas nuevas casa está que contarán con ventanas contra huracanes y nuevas unidades de aire acondicionado, entre otros aspectos importantes. Así lo confirma Francisco Barberena, gestor de la propiedad en cuestión.

Te recomendamos leer: Florida: madre de dos hijos desaparece tras afirmar que le teme a su expareja, la familia teme lo peor

Es importante mencionar que la ciudad de Orlando, en Florida, es uno de los lugares con viviendas más caras en el mercado nacional. De acuerdo a algunos medios, por cada 100 casas, son 25 hogares las que son asequibles para inquilinos de bajos recursos.

Mark Vengroff, desarrollador de One Stop Housing:

One Stop Housing compró Palm Gardens Orlando Apartments a un precio de $7 millones ciento cincuenta mil dólares, mientras que las remodelaciones podrían sumar a este costo otros quince millones de dólares. Con estas acciones se espera que haya alrededor de 150 unidades multifamiliares.

Quizá te interese: ALERTA: Fraude en Puerto Rico con imanes que “curan todo”

Si deseas aplicar y saber más sobre estas casa, te dejamos el enlace a continuación:

https://onestophousing.com/palm-gardens-orlando-apartments

One Stop Housing es una coalición que propone una organización que se convirtió en líder de la industria del desarrollo, construcción y gestión de hogares a precios accesibles. En su página web, ellos se definen de la siguiente manera:

“One Stop Housing es un líder de la industria en el desarrollo, construcción y gestión de viviendas de alquiler asequibles para la clase trabajadora. Con numerosos proyectos completados en todo el centro de Florida y en Memphis, somos reconocidos no sólo por ofrecer una amplia variedad de alquileres convenientes y asequibles en las áreas donde trabajamos, sino también por crear comunidades más fuertes a través de nuestro trabajo de desarrollo multifamiliar transformador y nuestra organización sin fines de lucro, One Stop Housing Cares, que ofrece programas educativos, de liderazgo y de apoyo financiero para los residentes que viven en nuestras comunidades locales”.