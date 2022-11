EDC: Tormenta Nicole daña escenario del Electric Daisy Carnival de Orlando

EDC: El paso de la tormenta tropical Nicole daña los escenarios y montajes del festival Electric Daisy Carnival de Orlando, programado para llevarse a cabo del 11 al 13 de noviembre.

A medida que las comunidades de toda la Florida Central emergen para evaluar los daños a la propiedad causados por el huracán Nicole, el Tinker Field de Orlando se encontró bastante sacudido.

Se podían ver tiendas de campaña, carteles y otros restos sueltos esparcidos por todos lados del lugar elegido para el Electric Daisy Carnival.

El recinto, situado en la escalinata del Camping World Stadium, tenía previsto desde hace semanas acoger el festival de música Electric Daisy Carnival. El EDC tiene tres días de duración, cuyo inicio sigue previsto para el viernes.

El Electric Daisy Carnival Orlando se celebra anualmente y es considerado por los habitantes de Florida como una importante fuente de ingresos regional.

Sleep tight… We’ll be here tomorrow night!🔥🦉 #EDCOrlando pic.twitter.com/dmA4i0RtLo

De momento, los organizadores del EDC no han dicho si van a cancelar o aplazar el evento. Según el sitio web del festival, el evento tendrá lugar “llueva o haga sol”.

Este año, el festival ofrecerá algo más que música, ya que incluirá atracciones y arte para ofrecer a los asistentes “un patio de recreo de gran tamaño con todas tus emociones favoritas a tamaño real”, según indica su página web.

El Electric Daisy Carnival volverá a traer música, artistas, pirotecnia y mucho más a Orlando, EDC Orlando es una experiencia musical de tres días en Tinker Field.

#EDCOrlando Single Day Passes are ON SALE NOW!✨ Secure your tickets TODAY starting at $119.99 + fees! → https://t.co/2ha8jpvBcA 🦋 pic.twitter.com/hOhnShYaZN

— EDC Orlando (@EDC_Orlando) October 6, 2022