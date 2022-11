Pronostican que Nicole se convierta en huracán antes de impactar Florida

Expertos pronostican que la tormenta subtropical Nicole se convierta en huracán antes de impactar Florida, hay alertas para múltiples condados.

Expertos pronostican que la tormenta subtropical Nicole continuará fortaleciéndose, afirman que podría convertirse en huracán categoría 1 antes de impactar la costa este de Florida.

“Es posible una marejada ciclónica peligrosa de Nicole en gran parte de la costa este de FL y partes de la costa de GA donde está en efecto una vigilancia de marejada ciclónica. La marejada ciclónica estará acompañada de olas grandes y dañinas”.

Informó el Centro Nacional de Huracanes.

11/07 4pm EST: A dangerous storm surge from #Nicole is possible across much of the east coast of FL & portions of coastal GA where a Storm Surge Watch is in effect. The storm surge will be accompanied by large & damaging waves. Please check https://t.co/0BMJEzOTx0 for updates! pic.twitter.com/uFe1UnQZLy

— NHC Storm Surge (@NHC_Surge) November 7, 2022