Tupperware en peligro de irse a la quiebra

Ahora vas a cuidar mejor los tuppers de tu mamá, Tupperware declara que se encuentra en peligro de irse a la quiebra.

Todo inicia o se viene arrastrando desde el año pasado, ya que la Bolsa de Nueva York le advirtió a Tupperware que podría irse a la quiebra. La Bolsa le dijo que sus acciones podrían ser retiradas de la lista porque no presentaron el informe anual de 2022.

Aunque Tupperware dijo que planea presentar un informe en los próximos 30 días. Solo que “no puede haber ninguna garantía” de que “se presentará en ese momento”.

Tupperware, la empresa de 77 años de envases y utensilios, cayó -50% los últimos 5 días. No tiene liquidez y ha recibido una advertencia de exclusión de la Bolsa de Nueva York: despidos, venta de activos y quiebra están sobre la mesa. pic.twitter.com/AgRPdAAOqu

Tres días despues del anuncio de la Bolsa de Nueva York, Tupperware declaró en un comunicado de prensa que ha contratado a asesores financieros. Esto con el fin de que ayuden a mejorar su estructura de capital y poner remedio a las dudas sobre la capacidad de la empresa para seguir funcionando.

En marzo, la compañía dijo que su fuerza de ventas cayó un 18% en 2022. En su último anuncio, dijo que los resultados “diferirán significativamente” una vez que presente su informe anual.

Ya está. Ya fué todo. Como me van a decir que Tupperware está al borde de la quiebra!?!?!?!? … Muchachos … “taper” es el nombre de los recipientes plásticos. No jodamos. Que sigue? Cerrar la Ford? los McDonalds? no mas sopas Campbell?

Son todos comunistas!!! https://t.co/WmJDZo8agp

— Emilio Olveira ⭐⭐⭐ (@EmilioOlveira) April 10, 2023