Ucrania insiste en sus discursos contra cualquier actividad que realice Rusia, e incluso, Bielorrusia. En esta ocasión señaló que ninguno de sus equipos nacionales en ningún deporte, se enfrentará contra equipos rusos o bielorrusos. Esta decisión aplicará para todos los deportes dentro de sectores no olímpicos, deportes olímpicos y competencias paralímpicos. Estas incluyen a las futuras competiciones de los clasificatorios a París 2024.

Ucrania no quiere que sus equipos deportivos participen contra Rusia

El Ministerio de Deportes de Ucrania indicó que sus equipos deportivo no participarán contra cualquier otro grupo deportivo de Rusia o Bielorrusia. Esto afectará a todas las contiendas que existan dentro de los ámbitos olímpicos, no olímpicos y paralímpicos, entre los que se incluye los juegos clasificatorios a París 2024. El Ministerio de Deportes de Ucrania dio esta noticia a los medios de comunicación y prensa, el jueves pasado, 13 de abril del 2024.

Una medida muy exigente

La medida impuesta por Ucrania es tan exigente que, en caso de que los equipos nacionales hagan caso omiso, las autoridades ucranianas indicaron que los equipos podrás ser privados de su condición de nacionales.

Durante los últimos días de marzo, el gobierno de Ucrania mencionó que evitaría que sus atletas deportivos realicen sus actividades dentro de partidos, competiciones o torneos donde se readmitan la participación de atletas rusos y bielorrusos. Las autoridades deportivas hicieron especial énfasis en los eventos clasificatorios para los Juegos Olímpicos de París del 2024.

Sugieren que se acepte a todos los atletas

Mientras tanto, el Comité Olímpico Internacional sugirió a todas las federaciones deportivas que permitan la participación de deportistas rusos y bielorrusos. Estos deben de considerarse con posiciones políticas neutrales y no deben de portar símbolos nacionales.

No obstante y a pesar de las recomendaciones del Comité Olímpico Internacional, Ucrania insiste en que debería de haber una exclusión total de Rusia y Bielorrusia dentro de los deportes. Y lleva mencionando este discursos desde los primeros días de la guerra que se suscitó el año pasado.

Por su parte, el ministro del gobierno, Oleh Nemchinov, expresó a los medios de comunicación y prensa que se tomó la decisión de no participar en ningún evento deportivo donde los rusos o bielorrusos estén involucrados.

Una guerra que parece no tener fin

La guerra entre Ucrania y Rusia sigue cobrándose miles de vidas a su paso, no solo militares, sino también civiles. Mientras tanto, los discursos de propaganda de los ucranianos continúan. Estados Unidos no se queda atrás con su postura militar frente a Rusia y China. La nación estadounidense sigue aportando grandes cantidades de dinero en armas, vehículos y en efectivo a Ucrania. No obstante, China y Rusia fijan acuerdos para actuar en conjunto de manera diplomática y evitar que Estados Unidos imponga sanciones por cualquier cosa, siendo una de ellas el que no se esté de acuerdo con peticiones.

De igual manera, los medios de prensa occidentales indican que Rusia sigue cometiendo crímenes de guerra, mientras que no señalan ningún caso de violencia que Ucrania perpetra contra Rusia.

Esto mantiene contento a Estados Unidos, que sigue vendiendo armas e incrementando su industria militar para favorecer las ganancias y la derrama económica dentro de su gobierno.

Hasta ahora, no se ofrece mejores soluciones para evitar mayores cantidades de víctimas y se mantiene una guerra que solo provoca muertes y desestabilización.

