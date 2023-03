¿Tienes Medicare Advantage? Esto te interesará

Walmart anuncia que ampliarán 28 de sus tiendas con centros de salud de atención primaria y dental. Además, están trabajando para atender a algunas personas con cobertura Medicare Advantage.

Tras la pandemia por COVID-19, la salud de la comunidad estadounidense es primordial en todos los estados, sin excepciones.

Durante el aislamiento, múltiples tiendas departamentales se unieron para administrar vacunas y mantener a la población segura.

Ahora, algunos establecimientos buscan ampliar sus instalaciones para brindar servicios de salud a la población.

Entre ellos, se encuentra Walmart. La cadena anunció que construirán nuevos centros dentro de sus instalaciones para ofrecer los siguientes servicios:

Entre otros servicios de utilidad para facilitar atención médica a las y los estadounidenses.

“Desde que abrimos nuestro primer centro Walmart Health en 2019, nuestro objetivo ha sido simple: servir a nuestras comunidades brindando atención médica accesible, conveniente y asequible. Nuestros proveedores de atención médica no solo se preocupan por los pacientes, sino que construyen relaciones dentro de sus comunidades”.

Dijo el centro.

La compañía ha decidido centrarse en brindar atención primaria y otros servicios.

“Una mejor vida comienza en Walmart. Walmart Health se complace en anunciar la apertura de 28 nuevos centros de salud dentro de Walmart para fines de 2024, con nuevas ubicaciones en Kansas City, MO; Áreas metropolitanas de Phoenix, Dallas y Houston”.

Anunció la compañía.

