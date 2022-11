Redes sociales

Las fuertes lluvias podrían provocar fuertes inundaciones en Puerto Rico. Varios municipios podrían verse afectados por ello, por lo que las autoridades hacen recomendaciones y advertencias en varios municipios.

Advertencias de inundaciones en Puerto Rico

Las intensas precipitaciones se presentan alrededor de Puerto Rico, provocando que distintas zonas de la isla puedan verse afectadas por probables inundaciones. Ante ello, las autoridades marcan las advertencias y recomendaciones a los residentes. Este fin de semana tendrá vaguadas; de acuerdo al Servicio Nacional de Meteorología de los Estados Unidos (SNM), indicó que esto mismo provocará inundaciones en alrededor de más de 20 municipios. Entre los que corren peligro son:

Canóvanas

Ceiba

Fajardo

Luquillo

Río Grande

Arroyo

Humacao

Juncos

Las Piedras

Maunabo

Naguabo

Patillas

San Lorenzo

Yabucoa

Guayanilla

Coamo

Villalba

Ponce

Juana Díaz

Peñuelas

Salinas

Santa Isabel

La vigilancia de inundaciones repentinas está vigente en todo el estado boricua hasta el próximo lunes, 07 de noviembre del 2022.

⚠️SOUTHERN PUERTO RICO, FROM GUAYANILLAS TO GUAYAMA, & COAMA & VILLALBA ⚠️

Urban and Small Stream Flood Advisory. | Advertencia de Inundaciones Urbanas y de Riachuelos. Until | Hasta… 12:15 PM AST NOV 5. #PRwx pic.twitter.com/AglDChpCNQ — NWS San Juan (@NWSSanJuan) November 5, 2022

⚠️SOUTHEASTERN PR ⚠️

Urban and Small Stream Flood Advisory. | Advertencia de Inundaciones Urbanas y de Riachuelos. Until | Hasta…11:30 AM AST NOV 5. #PRwx #USVIwx pic.twitter.com/ynpPqD4Pc1 — NWS San Juan (@NWSSanJuan) November 5, 2022

⚠️ CANÓVANAS, CEIBA, FAJARDO, LUQUILLO, & RÍO GRANDE ⚠️

Urban and Small Stream Flood Advisory. | Advertencia de Inundaciones Urbanas y de Riachuelos. Until | Hasta…11:15 AM AST NOV 5. #PRwx #USVIwx pic.twitter.com/LEj3EGmZwM — NWS San Juan (@NWSSanJuan) November 5, 2022

Lo que se espera

Este sábado, 05 de noviembre, se espera que las lluvias fuertes y los relámpagos continúen en Puerto Rico, la zona sur y este. Estos tendrán mayor cantidad de lluvias debido a una vaguada que causará condiciones adversas durante estos días.

La saturación de los suelos podrían dar lugar a inundaciones urbanas provenientes de ríos, al igual que podrían ocurrir deslizamientos en áreas altas.

Se estima que las condiciones del mar cambien este fin de semana, y que haya un oleaje alto, de alrededor de seis a ocho pies, con olas ocasionales de hasta 10 pies. Esto debido a un aumento de vientos y la marajada del norte.

También hay una advertencia para los conductores de barcos pequeños en aguas locales. Para cualquier bañista, hay mucho riesgo si se visita las playas del sureste de Puerto Rico.

Ante estas fuertes condiciones de clima, el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, invitó a la gente en tener cuidado en las carreteras y que eviten ir a las playas.

Este fin de semana evita visitas a playas y otros cuerpos de agua. Existe un riesgo alto de corrientes marinas para la mayoría de las playas en la Isla. Cuida de ti y los tuyos. — Gobernador Pierluisi (@GovPierluisi) November 5, 2022

