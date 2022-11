Ashley Ann Cariño Barreto se prepara para llevar la sexta corona de Miss Universo a Puerto Rico

Redes sociales

Ashley Ann Cariño Barreto, Miss Universe Puerto Rico 2022 se prepara para llevar la corona de Miss Universo a Puerto Rico en el certamen del 2023. Nacida en Fajardo, Puerto Rico llegó a Florida a los cinco años junto con toda su familia, desde entonces forma parte activa de la comunidad en Kissimmee y Florida Central.

Ashley Ann Cariño representa a Puerto Rico en el certamen internacional Miss Universo 2023

Nuestra Miss Universo Puerto Rico tiene una gran preparación académica como terapista psicosocial licenciada y especializada en niños con diversidad cognitiva. Laboró en Insight Behavioral Health Specialists en Kissimmee y durante la pandemia trabajó como rehabilitadora social con un especialista en comportamiento, mientras cursaba ingeniería aeroespacial en la Universidad de Florida Central en Orlando.

Cariño siempre mira hacia el futuro, por ello entre sus metas está el convertirse en especialista en viajes comerciales al espacio y ser la primera Miss Universo Puerto Rico en pisar la luna.

En entrevista con laprensafl.com Ashley Ann Cariño Barreto nos platica sobre el camino recorrido y la preparación a la que se ha sometido para llevar a Puerto Rico la sexta corona de Miss Universo.

¿Qué aportó a tu vida el ganar la corona cómo Miss Universo Puerto Rico? Es decir, ¿ cómo cambió tu vida?

Definitivamente ha sido un proceso largo desde que me inscribí como candidata, el cambio ha sido total me ha dado una evolución enorme como persona y mujer. En los certámenes uno crece, aprendes tanto sobre lo que puedes dar, sobre uno mismo ese ha sido el cambio más grande. Tuve la suerte de compartir con muchas personas, he sentido el apoyo de Puerto Rico y ha sido un conjunto de todas estas cosas después de ganar la corona y sé que las oportunidades van a continuar.

La palabra que me define es autenticidad

La humildad y sencillez es tu sello personal,te hemos visto participar tanto en concursos de belleza así como en eventos locales ¿qué tan complicado es para ti mantenerte cerca de tus raíces cuando te preparas para conseguir la sexta corona cómo Miss Universo para Puerto Rico?

No es complicado porque yo creo que esa soy yo, la palabra que me define y con la que me identifico es la autenticidad, desde muy joven he crecido y aprendido muchas cosas y me he mentido con eso. Pero también quien me mantiene con los pies en la tierra es mi familia, que siempre ha estado ahí. Ver de dónde vengo y qué tan lejos he llegado me llena.

No es difícil continuar siendo la persona que yo soy, nunca voy a cambiar o dejaría de ser Ashley.

Cómo Miss Puerto Rico afrolatina, ¿cuál consideras que es tu aportación a la comunidad?

La representación. Yo participé en un año en donde hicimos historia, en esa competencia fue la primera vez que se dio la inclusión y no solamente eso, las últimas tres candidatas fueron negras igual que la ganadora y quien me coronó también.

Puerto Rico ha cambiado y me siento muy orgullosa de representar a una nueva generación y a través de mi esfuerzo le estoy dando la oportunidad a niñas como yo para que vean que si yo logré lo que se creía poco probable ellas también lo pueden hacer.

¿Cómo te preparaste para ganar la corona de Miss Puerto Rico?

Hubo mucha preparación, muchas personas no saben pero participé en el certamen de la Florida primero y quedé como segunda finalista como Miss USA 2021 para mi esa preparación fue muy importante porque conocí lo que conlleva un certamen de belleza, la responsabilidad y es muy fuerte.

En el certamen de Florida pude conocer lo que es representar a un país, a un mercado y esa transición fue muy interesante y algo que de verdad me ha fascinado.

¿El ser representante de Puerto Rico siempre estuvo en tus planes?

Sí, fue lo primero que quería hacer. Yo nací en Puerto Rico pero me mudé a la Florida desde los cinco años y no tuve la oportunidad de regresar a ciudad natal, aunque era lo que yo quería hacer.

Decidí participar en el certamen de Florida porque quería adquirir experiencia. En Puerto Rico los certámenes son parte de nuestra cultura y son muy fuertes, entonces no quería irme de Florida sin tener esa experiencia, sin adquirir algo de experiencia que me ayudara a competir cuando llegara a Puerto Rico y fui afortunada de ganar el primer certamen.

Así fue como adquirí herramientas que me ayudaron a obtener la corona como Miss Universe Puerto Rico.

¿Cómo te estás preparando para ganar la corona de Miss Universo?

Es un poquito de todo, la preparación es interesante, son muchos talleres de oratoria, de estilismo, maquillaje, cabello. Es una preparación muy específica porque al final del día es lo que voy a necesitar en Miss Universo.

Las herramientas que estoy adquiriendo y la experiencia las voy a utilizar por el resto de mi vida. La preparación es fuerte pero estoy creciendo y se que todo lo que estoy haciendo ahora, me ayudarán mucho cuando llegue al certamen internacional.

¿Qué opinas sobre los cambios recientes en las reglas para participar cómo Miss Universo?

Yo pienso que los certámenes son una celebración de quienes somos como mujeres y esa celebración no debería cambiar cuando una mujer modifica el rumbo de su vida y entra a otra faceta. Es lo que estamos viendo con los cambios en las reglas de Miss Universo.

Ahora con las nuevas reglas, estas mujeres que ahora son madres o están casadas pueden participar porque nunca dejan de ser mujeres, siguen representando la belleza, la esencia de quienes somos y estoy muy orgullosa de que estamos dando ese gran paso, que le va a permitir a más mujeres participar en el certamen.

¿Qué le dirías a la pequeña Ashley Ann Cariño de cinco años?

Le diría que está viviendo uno de sus sueños, que no fue fácil pero como ella persistió y continuó creyendo en su valor, lo logró que estoy muy orgullosa de ella. La futura Ashley continuará estando orgullosa de quien es ahora, así como yo estoy muy orgullosa de la Ashley que fue.

¿Qué mensaje te gustaría transmitir a las nueva generaciones de mujeres que te admiran y siguen de cerca Miss Universo?

Quiero decirles que ellas lo tienen todo, cuando creen en lo que son, en lo que tienen, en sus capacidades y sueños pueden lograr lo que se propongan.

Pueden vencer cualquier obstáculo, muchas veces la sociedad impone límites y barreras pero nosotras debemos buscar dentro de nuestro corazón la forma de romperlas, de creer que estamos aquí con un propósito y que tenemos todo.

Tenemos la fuerza para hacerlo, porque como mujeres somos poderosas y esa es nuestra herramienta más grande.

¿Por qué decidiste estudiar ingeniería aeroespacial?

Hay muchos estudios y estoy muy contenta porque recientemente se lanzó Artemis I y ese es un gran paso para adelante, para mi ese es el futuro y lo estoy viviendo. Es impresionante ver cuán lejos hemos llegado como seres humanos.

Ashley Ann Cariño participó en diferentes certámenes, previo al concurso Miss Universo Puerto Rico mismos que le ayudaron a prepararse para ganar y a la vez, le dieron la confianza necesaria para competir en el certamen Miss Universo 2023.

Trayectoria de Ashley Ann Cariño Barreto en certámenes de belleza

El 18 de julio de 2021, ganó el título como representante de South Kissimmee en Miss Florida USA. El 29 de noviembre de 2021, representó a Florida en Miss USA en el Paradise Cove Theatre, River Spirit Casino Resort en Tulsa, Oklahoma, EE. UU. en el cual quedó como segunda finalista, detrás de Ellen Elizabeth “Elle” Smith de Kentucky.

Cariño Barreto se destaca por su sencillez y colaboración en diferentes eventos sociales en nuestra comunidad. Una de sus destacadas participaciones durante el 2022, fue en los Premios El Josco organizado por la Cámara de Comercio de Puerto Rico de la Florida Central.

Participó en un evento en su natal Fajardo, Puerto Rico donde habló con jóvenes del pueblo y vecinos a quienes regaló una copia del libro de Rachel Ignotofsky de 2016 “Mujeres en la ciencia: 50 intrépidas pioneras que cambiaron el mundo”.

Sus entrenadores Robert Colberg y Magali Carrasquillo consideran que Ashley tiene un gran potencial para coronarse como Miss Universo durante el certamen, próximo a celebrarse el 14 de enero del 2023 en New Orleans.