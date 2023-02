Autor de la masacre en Buffalo se ‘disculpa’ mientras recibe cadena perpetua

Comparte en:

El autor de la masacre en Buffalo recibe cadena perpetua sin posibilidad de libertad vigilada tras escuchar a los familiares de las víctimas expresar su dolor y furia por el ataque racista.

El hombre blanco de 19 años, autor de la masacre en Buffalo, recibió cadena perpetua.

Este miércoles fue la audiencia judicial de Payton Gendron, llena de testimonios desgarradores de las familias y personas cercanas de las víctimas del tiroteo en Buffalo, Nueva York.

El joven Gendron se ‘disculpó’ durante el juicio, lloró y dijo que ‘lamentaba sus acciones’ mientras recibía la sentencia a cadena perpetua.

“Lamento mucho todo el dolor que obligué a sufrir a las víctimas y sus familias. Lo siento mucho por robar la vida de sus seres queridos. No puedo expresar cuánto lamento todas las decisiones que tomé antes de mis acciones el 14 de mayo”.

Dijo Payton Gendron ante el tribunal.

“Hice algo terrible ese día. Disparé y maté gente porque eran negros. Mirando hacia atrás ahora, no puedo creer que realmente lo hice. Creí lo que leí en línea y actué por odio. Sé que no puedo retractarme, pero desearía poder hacerlo, y no quiero que nadie se sienta inspirado por mí y lo que hice”.

La jueza le impuso cadenas perpetuas distintas sin posibilidad de libertad por cada una de las víctimas. Además, no le dio el estatus de delincuente juvenil ya que esto le hubiera dado la posibilidad de reintegrarse a la sociedad.

‘No puede haber piedad ni comprensión’

La jueza del tribunal del condado de Erie, Susan Eagan, reinició la audiencia tras un breve descanso.

“No hay lugar para usted ni para sus ideologías ignorantes, odiosas y malvadas en una sociedad civilizada. No puede haber piedad para ti, ni comprensión, ni segundas oportunidades. El daño que has causado es demasiado grande y las personas a las que has herido son demasiado valiosas para esta comunidad. Nunca volverás a ver la luz del día como un hombre libre”.

Declaró Eagan.

Así, condenó a Gendron a cadena perpetua por los cargos de terrorismo y asesinato. También enfrenta cargos separados federales que podrían resultar en pena capital si el Departamento de Justicia la solicita.

Durante el mes de noviembre Gendron se declaró culpable de un cargo de acto de terrorismo doméstico motivado por el odio, 10 cargos de asesinato en primer grado, tres cargos de intento de asesinato y un cargo de posesión de armas por el tiroteo masivo en el Tops Friendly Markets el 14 de mayo de 2022.

John J. Flynn, fiscal de distrito del condado de Erie, resaltó que la sentencia puso fin legal al caso pero no a los asuntos más amplios y urgentes.

“Ciertamente no pone fin a lo que debemos hacer como sociedad y comunidad en el futuro. Hoy se hizo justicia con una ‘j’ minúscula, pero aún nos queda una ‘J’ de justicia grande por hacer”.

Recalcó Flynn.

Los relatos de las familias de las víctimas

Las familias de las víctimas de la masacre en Buffalo dieron testimonios y recuerdos desgarradores sobre lo sucedido. Criticaron las acciones violentas y la ideología de odio de Gendron.

Muchos expresaron sus deseos por que Gendron recibiera cadena perpetua en lugar de pena de muerte, así el tirador tendrá que sufrir con sus pensamientos por el resto de su vida.

“Espero que algún día encuentres en tu corazón disculpas con esas familias”.

Expresó Wayne Jones, el hijo de Celestine Chaney, en la corte.

“Le pido a Dios que no te maten. Necesitas ser conocido en todo el mundo… Te perdono, pero no te perdono por tu bien, sino por el mío y por esta comunidad negra”.

Dijo Brian Talley, familiar de la víctima del tiroteo Geraldine Talley.

Christopher Braden, quien recibió un disparo en la pierna, dijo que vio cadáveres en el piso mientras lo sacaban del supermercado al hospital.

“Las visiones me persiguen todos los días”.

Externó Braden.

“Continúo sufriendo terrores nocturnos y trastorno de estrés postraumático por el tiroteo”.

Añadió.

Zeneta Everhart, cuyo hijo Zaire Goodman recibió un disparo y resultó herido, dijo que su hijo tiene la culpa del sobreviviente.

“Está lidiando con el dolor que yo, como madre, no puedo soportar. Ese día, este terrorista tomó la decisión de que un humano negro no significaba nada para él… cualquiera que sea la sentencia que Gendron reciba, nunca será suficiente”.

Dijo Everhart.

“Viniste a Buffalo con odio e ira en tu corazón”.

Dijo Michelle Spight, quien perdió a su tía y a su prima en la masacre de Buffalo, agregó que espera que Gendron sea perseguido día y noche.

Gendron se puso un chaleco antibalas y un casco con cámara para transmitir en vivo la masacre en Buffalo el 14 de mayo del año pasado. Usó un fusil semiautomático que compró legalmente y modificó con un cargador de alta capacidad.