Ayuda alimentaria en Florida Central, Hope Partnership muestra su compromiso

Comparte en:

Dentro de los Estados Unidos, ciertos sectores de la población necesitan ayuda alimentaria, y esto no es una excepción para Florida Central. Por esto, la organización de Hope Partnership se une a los esfuerzos de ofrecer alimentación a la comunidad vulnerable.

Ayuda alimentaria de Hope Partnership en la Florida Central

Ante la gran inflación que se presenta en los diferentes países del mundo y las crisis económica que se suscita en todo los Estados Unidos, los residentes de Florida, sobre todo en la zona sur y centro, tienen que vivir situaciones difíciles. La realidad es que la población promedio, quienes se encuentra en la clase media obrera, tienen que elegir entre cuáles necesidades satisfacer para poder subsistir, teniendo grandes carencias en ciertas áreas, entre ellas, la alimentación.

Te recomendamos leer: Pequeñas y medianas empresas de Puerto Rico en problemas por posible incremento del costo de electricidad

Ante esta necesidad, la organización de Hope Partnership, en Florida Central, decidió ofrecer ayuda alimentaria y de vivienda a las familias dentro de la región. En el condado Osceola, este grupo ofrece diferentes recursos para las clases más vulneradas. Todos los lunes, más de cien personas piden ayuda alimentaria y de otros aspectos a Hope Partnership.

En palabras de la organización

Esther Rodríguez, directora de equidad en Hope Partnership señaló que las ayudas que se ofrecen son de comida, sobre todo de almuerzos, al igual que recortes de cabello, escuela local, servicios de bolsa de empleo, servicios médicos y de dentista. De igual manera, ofrecen auxilio con asesorías sobre trámites legales de identificación y cupones de comida.

De acuerdo a algunos “clientes” de la organización, estos apoyos permiten que los jefes y jefas de familia puedan tener menos estrés, preocupación y angustia ante la situación limitante que están viviendo. Una de las ayudas más grandes que da Hope Partnership es la ayuda de vivienda.

Sigue leyendo: Alegría y cultura, protagonistas en la SanSe 2023 en Orlando

Una gran ayuda para la familia

De acuerdo a medios locales de Orlando, como lo es el portal de noticias de Telemundo 31, Hope Partnership, en su programa de viviendas realizadas en el año pasado, pudieron ubicar en nuevos hogares alrededor de ciento dieciséis familias. Esto es una cantidad importante para la clases vulnerable dentro de Florida Central.

De acuerdo a los medios locales, debido a la gran demanda de ayuda alimentaria y de vivienda, esta misma no puede ser inmediata y varias familias deben esperar, e incluso, conseguir más de dos empleos para poder subsistir.

De acuerdo a los consumidores y auxiliados, quienes no tienen los recursos suficientes deben de buscar la cooperación con otras personas. Los clientes de Hope Partnership indican que la situación en la vida real es difícil, porque los salarios no son suficientes y no crecen de manera proporcional a los costos de vida. La canasta básica es menos accesible y la vivienda aumenta sus precios, sin embargo, con las ayudas que este tipo de organizaciones ofrecen, los residentes de menos recursos pueden encontrar un respiro.

¿Qué es Hope Partnership?

De acuerdo a su sitio web, Hope Partnership se define de la siguiente manera:

“Hope Partnership tiene como objetivo proporcionar un cuidado continuo e integral para erradicar la falta de vivienda y la pobreza en la Florida Central. Haremos esto conectando a los clientes con proveedores de servicios, empresas, e inversionistas a soluciones basadas con evidencia y prácticas de atención- informadas-sobre-el-trauma para fortalecer nuestras comunidades, empoderar a nuestros vecinos y construir esperanza”.

Si bien, esta organización tiene un origen religioso proveniente de la Iglesia Presbiteriana de la Comunidad en Celebración, sus actividades, ayudas y voluntariados se dirigen a todas las personas sin distinción alguna.

En su página web hacen una promesa, la cual dice:

“Hope Partnership se compromete a ayudar a todos los que están en necesidad en nuestra comunidad. La inscripción en el programa y la participación en el Partnership está abierta a todos sin distinción de raza, credo, color, etnia, nacionalidad, religión, sexo, orientación sexual, identidad y expresión de género, edad, altura, peso, capacidad física o mental (incluido el estado de VIH), estatus de veterano, obligaciones militares, estado civil y sin exigir la adhesión a ninguna creencia o credo religioso”.

Algunas maneras para contribuir

Cualquier persona interesada en ayudar puede hacerlo a través de:

Inversiones, estas se tratan de patrocinios, donaciones con regalo, y descuentos reembolsables.

Voluntariado

Donaciones, las cuales pueden ser de manera periódica, con tiempos de una semana, quincenal, mensual, semestral o anual. También se pueden aportar apoyos económicos de una sola vez. En ambos casos, en el periódico y en el de una sola ocasión, se pueden $50, $100, $250, $500 dólares o alguna otra cantidad personalizada.

Una crisis constante en Florida

Lamentablemente, esto sucede en todo el estado de Florida, donde los precios de las viviendas son muy altos, el salario mínimo no es suficiente para la canasta básica y cada vez son más las personas en situación de calle. La vulnerabilidad de la clase baja y media trabajadora es una realidad que no solo está presente en Florida, sino en otras partes como Puerto Rico, Latinoamérica, partes de Europa e incluso, en Asia.

Ante esto, un pequeño apoyo como el de Hope Partnership, provoca grandes alegrías a la comunidad.

Lee más de nuestras notas: