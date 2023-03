China crea su “sol artificial” a través de fusión nuclear

Comparte en:

La nación de China creó su primer “sol artificial” a través de fusión nuclear. Se trata de la primera prueba de su reactor de fusión nuclear. Este tipo de generación de energía es una de las más limpias, con una producción de residuos mínima.

China y su “sol artificial”

Si creías que hacer un Sol de manera artificial sería imposible, esta noticia te impactará. La nación de China acaba de realizar sus primeras pruebas de su reactor de fusión nuclear, a la cual le dieron el nombre de “sol artificial”. Este cuerpo imita el proceso de producción de energía del Sol y genera grandes cantidades de energía limpia sin producir tantos residuos. Pero ante esta importante noticia, muchas personas se cuestionan sobre como funciona este nuevo proyecto.

Sigue leyendo: Pequeñas y medianas empresas de Puerto Rico en problemas por posible incremento del costo de electricidad

¿Qué es la fusión nuclear?

Para entender una fusión nuclear, primero debemos comprender la diferencia de esta con respecto a la fisión nuclear.

La fusión nuclear es aquella tecnología que permite la producción de altos niveles de energía sin generar tantos desperdicios. De parte contraria, la fisión se trata de conseguir energía separando un átomo pesado en otros dos más ligeros, lamentablemente, durante este proceso, se generan demasiados residuos.

Podría interesarte: Puertorriqueños no votaron por DeSantis y Rubio en elecciones de medio término, concluye análisis

Un proceso muy caro

A pesar de que los científicos realizan múltiples intentos para poder perfeccionar los procesos de la fusión nuclear, esta misma resulta muy compleja. Sin embargo, China pudo realizar su primera prueba exitosa, a la cual llamaron “sol artificial”. Este proyecto recibe el código de HL-2M Tokamak. La generación de energía que se dio gracias a este artefacto es sostenible y, lamentablemente, muy caro. Esto no impide que los chinos sigan intentándolo y perfeccionen sus métodos para poder ayudar a los investigadores, a la vez que reducen sus altos costos. Su reactor de fusión nuclear se ubica en el Southwestern Institute of Physics (SWIP) en Chengdu, China.

¿Cómo funciona?

La energía dentro del HL-2M Tokamak se genera a través de dos potentes campos magnéticos que se aplican al hidrógeno, comprimiéndolo al máximo hasta que se forma plasma. Este proceso puede alcanzar una temperatura de alrededor de 150 millones de grados Celsius, siendo diez veces más caliente que el mismo núcleo del Sol. Esto permite que los átomos, al fusionarse, generen enormes cantidades de energía. El plasma adquirido se resguarda a través de imanes y alta tecnología de superenfriamiento, o también llamado como “sobrefusión”.

Cabe destacar que China pertenece al proyecto del Reactor Experimental Termonuclear Internacional (ITER, por sus siglas en inglés). Su HL-2M dará nuevos detalles técnicos clave en diferentes áreas de investigación. Se revisarán temas como la inestabilidad del flujo y los fenómenos de plasma magnético que se presentan en temperatura muy elevadas.

El proyecto del Reactor Experimental Termonuclear Internacional (ITER, por sus siglas en inglés), tiene como objetivo el definir la viabilidad tecnológica y económica por confinamiento magnético. Cabe destacar que esta fuente de energía sería a gran escala y sin producir emisiones de dióxido de carbono (conocido como CO₂). Lamentablemente, estas generaciones todavía no producen electricidad.

Mayores detalles del reactor

De acuerdo al sitio web de Foro Nuclear, esta es la primera instalación de este tipo que puede producir energía y mantener sus procesos durante un largo lapso de tiempo. Estas son algunas de las declaraciones que se pueden observar en foronuclear.org:

“Será la primera instalación de fusión capaz de producir energía neta y mantener el proceso de fusión durante largos periodos de tiempo, así como de probar los materiales y tecnología necesarios, representando una fase previa a la construcción de una instalación de demostración comercial. Se espera su entrada en operación en el año 2025”.

Si deseas saber más detalles sobre el reactor nuclear de fusión de China, puedes ingresar directamente en su sitio en internet, el cual es el siguiente:

https://www.foronuclear.org/actualidad/a-fondo/como-es-el-sol-artificial-de-china/

En los ojos de los Estados Unidos

La nación estadounidense tiene una gran desconfianza de todas las acciones que realiza China. No es sorpresa que Estados Unidos acuse a China de intentos de espionaje, a través de objetos voladores no identificados, e incluso, dentro de la misma aplicación de TikTok. Ambos países mantienen relaciones diplomáticas basadas en acciones no bélicas, sin embargo, desde hace décadas que se vigilan constantemente, debido a muchos intereses por detrás. Con esta nueva noticia, aún se desconoce las acciones que tomará Estados Unidos con respecto a China.

Lee más de nuestras notas: