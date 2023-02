DeSantis presenta plan para dar ahorro fiscal a familias de Florida

El gobernador Ron DeSantis destaca el plan para proporcionar un alivio fiscal histórico de $2 mil millones para las familias de Florida.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, dio una conferencia de prensa el miércoles 8 de febrero, para destacar las propuestas de reducción de impuestos que hizo a principios de este mes al presentar un presupuesto estatal de $114,8 mil millones.

The Framework for Freedom budget abolishes sales tax for:

– Baby necessities including diapers, wipes, clothes, strollers and cribs

– Over-the-counter pet medications

– Gas stoves pic.twitter.com/WhJtN8jNNR

— Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) 1 de febrero de 2023