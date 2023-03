Comparte en:

La semana pasada, Rick Scott y Marco Rubio, dos senadores republicanos de Florida, presentaron una propuesta para garantizar que China queda fuera de planes que tengan que ver con la energía solar.

China fuera de la energía solar

El 23 de marzo, los senadores Rick Scott, Josh Hawley, Marco Rubio y Tom Cotton reintrodujeron la Ley para Mantener a China Fuera de la Energía Solar.

“Pekín ha dejado claro que para hacer negocios en China hay que abandonar los valores estadounidenses”, dijo Rubio.

Esto para prohibir que los fondos federales se utilicen para comprar paneles solares fabricados o ensamblados en la China comunista.

Maiores produtores mundiais de energia solar ☀️ em 2022 (Absolar):

1. 🇨🇳China: 392 GW

2. 🇺🇸EUA: 111 GW

3. 🇯🇵Japão: 78,8 GW

4. 🇩🇪Alemanha: 66,5 GW

5. 🇮🇳Índia: 62,8 GW

6. 🇦🇺Austrália: 26,7 GW

7. 🇮🇹Itália: 25 GW

8. 🇧🇷Brasil: 24 GW

9. 🇳🇱Holanda: 22,5 GW

10. 🇰🇷Coréia do Sul: 20,9 GW — Ecio Costa (@eciocosta) 25 de marzo de 2023

¿En qué consiste la ley para mantener a China fuera de la energía solar?

El proyecto de ley haría que la Oficina de Gestión y Presupuesto (OMB) “desarrolle normas y directrices para prohibir que fondos federales se usen para comprar paneles solares. Si estos fabricados o ensamblados por entidades vinculadas al Partido Comunista de China”.

Así como hacer que el interventor de Estados Unidos informe al Congreso sobre cuántos paneles solares compra el gobierno federal a China. El proyecto de ley también haría que la OMB examinara la cadena de suministro de paneles solares.

Según la Administración Nacional de #Energía de #China, la capacidad instalada de energía renovable del país ha aumentado significativamente en los primeros dos meses de 2023. Un aumento anual del 30,8% para la energía solar y del 11% para la eólica. #energíarenovable pic.twitter.com/gg4dIuM28t — Wang Jialei 王家雷 (@WangJialei4) 22 de marzo de 2023

El proyecto de Scott se remitió la semana pasada a la Comisión de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado. De momento, no hay una medida similar en la Cámara de Representantes.

Rick Scott declaró lo siguiente:

“La China comunista no es nuestra amiga. Xi dirige un régimen asesino y cada dólar gastado allí ayuda a financiar su genocidio y sus esfuerzos por socavar Estados Unidos y nuestra economía.

Mi proyecto de ley, Keep China Out of Solar Energy Act (Mantener a China fuera de la energía solar), da el paso necesario de impedir que se utilicen fondos federales para comprar paneles solares fabricados o ensamblados en la China comunista.

Debemos trabajar para desacoplar completamente nuestras cadenas de suministro y acabar con nuestra dependencia de los productos de la China comunista.

Mientras el presidente Biden se doblega para apaciguar a los dictadores, el Congreso debe aprovechar esta oportunidad para forzar la rendición de cuentas y tomar medidas para hacer lo que Biden no quiere, empezando por aprobar hoy este proyecto de ley”.

China domina la industria de los paneles de energia solar y de los molinos de energia eolica, no solo fabrica los componentes clave, tambien tiene los recursos naturales necesarios para fabricar esos componentes.

¿Que tiene Europa?

🤔❔❓ — Jaime Ergueta (@jaersee) 22 de marzo de 2023

Paneles solares de China

Los demás senadores no tardaron en compartir su opinión con respecto a la situación en China y todo lo que envuelve a los paneles solares provenientes de allá.

Marco Rubio dijo lo siguiente:

“Mientras el Partido Comunista Chino está cometiendo activamente un genocidio contra los uyghurs y otros grupos étnicos musulmanes.

El Partido obliga a las empresas y partes interesadas estadounidenses a mirar hacia otro lado mientras se benefician de sus atroces violaciones de los derechos humanos, incluido el trabajo esclavo.

Los crímenes del PCCh no deben alimentarse con el dinero de los contribuyentes estadounidenses”.

@CarinesMoncada La verdad del negocio solar es por la corrupción de los congresistas que tienen negocios con China para instalar solar panels en USA. Mire el hijo de la Sra Pelosi, fue a China con ella para reuniones de energía solar. Están en el negocio! — elsa almenara (@ElsaAlmenara) 24 de marzo de 2023

Josh Hawley declaró:

“El Partido Comunista Chino ha acaparado el mercado mundial de paneles solares. Esto mediante el uso de mano de obra esclava uigur y el abuso de la legislación comercial estadounidense.

Es fundamental que los demócratas invierten dinero en proyectos de “energía limpia”. La Ley para Mantener a China Fuera de la Energía Solar ayudará a abordar este problema”.