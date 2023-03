Navegantes: Cuidado con los manatíes al navegar por las aguas de Florida

Navegantes de Florida tengan mucho cuidado con los manatíes al navegar por las aguas del Estado del Sol, la primavera es su estación más activa.

Te puede interesar: Arrestan a Manuel Oliver por protestar contra el Constitutional Carry

Como todo ciclo en la naturaleza, los manatíes se despiden del invierno y comienzan a moverse para darle la bienvenida a la primavera. Los manatíes empiezan a desplazarse por toda Florida y a moverse a distintas partes del país, como su proceso natural lo establece.

Es por eso que se exhorta a todos los floridanos a tener cuidado al momento de navegar por las aguas del Estado del Sol, ya que una de las principales muertes de los manatíes ha sido los accidentes donde se involucra la inconsciencia de los botes en Florida.

Los manatíes dependen de aguas generalmente más cálidas, con una temperatura de alrededor de los 68 grados Fahrenheit para sobrevivir al invierno. Por lo que en otoño viajan a manantiales de Florida, vertidos de centrales eléctricas y otros lugares de aguas cálidas.

En primavera, al subir la temperatura del agua, los manatíes abandonan gradualmente sus hábitats invernales y es más probable encontrarlos en ríos, canales y aguas cercanas a la costa.

La Comisión para la Conservación de la Pesca y la Vida Silvestre de Florida (FWC) y el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de EE.UU. siguen estando al tanto de la situación extrema que viven los manatíes. Como todos saben, la presencia de este hermoso animal ha disminuido en el Estado del Sol.

La FWC y el servicio se toman en serio la conservación del manatí mediante la aplicación activa de medidas de conservación basadas en la ciencia que están marcando la diferencia para los manatíes y su hábitat.

El manatí de Florida (Trichechus manatus latirostris) es una especie autóctona que se encuentra en muchas de las vías marítimas de Florida. La población de manatíes de Florida ha crecido hasta un mínimo de 7.520 animales en la actualidad, así lo informa la FWC.

Como resultado, la especie fue reclasificada de especie en peligro a especie amenazada en virtud de la Ley Federal de Especies en Peligro de Extinción en mayo de 2017. Los manatíes son una especie protegida y es ilegal alimentarlos, acosarlos o hacerles daño.

La FWC informa que los manatíes de Florida se consideran una de las especies clave del Estado del Sol.

El comportamiento de estos bellos animales puede alertar a los investigadores de los cambios ambientales y de hábitat.

Manipular físicamente a un manatí herido o varado puede causar daños adicionales. En su lugar, informe de manatíes heridos, enfermos o muertos a la línea directa de alerta de vida silvestre de la FWC en el 888-404-FWCC (3922).

Aunque los manatíes son grandes, pueden ser difíciles de ver en el agua, es por eso que pedimos a todos los floridanos que tomen precauciones al salir a navegar.

Grandes círculos en el agua son indicadores de que los manatíes están bajo la superficie; y no olviden dejar siempre espacio a los manatíes para moverse lejos de la embarcación.

A manatee munches on a wisp of eelgrass in Florida’s Ichetucknee River. pic.twitter.com/jGy7rFKEmq

Las zonas de protección de manatíes están marcadas por señales en las vías navegables y los mapas de las zonas de protección de manatíes están disponibles en la página de FWC.

Para conocer con exactitud las zonas del mapa, visita MyFWC.com/Manatee en la sección de “Datos y Mapas”.

Del 1 de abril de 2023 al 15 de noviembre de 2023, las zonas estacionales de manatíes exigen a los navegantes que reduzcan la velocidad en determinadas áreas. Esto para evitar que los manatíes resulten heridos o muertos por lanchas motoras o embarcaciones individuales.

Las colisiones con embarcaciones siguen siendo una grave amenaza para los manatíes de Florida.

Las autoridades del FWC patrullan las aguas estatales para informar a los navegantes de las zonas estacionales de velocidad de los manatíes y tomar las medidas oportunas para hacer cumplir la ley.

Se recuerda a los navegantes que deben respetar las señales reglamentarias que vean en el agua.

Florida

In the inlet behind the pool

8 manatees

I am so fortunate pic.twitter.com/fRlj2GMfF0

— Ireneish (@Ireneish12) 26 de marzo de 2023