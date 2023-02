‘Está a salvo’: encuentran a menor de 8 meses desaparecida en Florida

Las autoridades encuentran a menor de 8 meses desaparecida en Florida.

Oficiales informan que encontraron a salvo a la bebé desaparecida en Florida, el padre, Terry Levy sigue desaparecido y es un delincuente con antecedentes penales violentos.

El alguacil Michelle Cook explica que el padre biológico se llevo a la menor sin tener custodia. Entonces, respondieron una llamada por un posible secuestro de menores.

El denunciante dijo que Levy tomó a la menor y huyó a pie.

A las 8:00 p.m. publicaron una Alerta Amber para obtener cualquier información posible y hallar a la menor a salvo.

Alrededor de las 9:05 p.m., informa Cook, la Oficina del Sheriff de Jacksonville encontró a la menor a salvo.

En este momento, la menor está con miembros de su familia y se encuentra resguardada y a salvo, dice CCSO.

Emiten una Alerta Amber en Florida, una menor de 8 meses desapareció en el condado de Clay. Las autoridades afirman que está con su padre, Terry Levy, de 46 años.

Este jueves la Oficina del Sheriff del condado de Clay, Florida, emitió una Alerta Amber por medio de sus redes sociales.

Las autoridades están en búsqueda de una menor de 8 meses que fue vista por última vez en el condado de Clay.

El Departamento de Cumplimiento de la Ley de Florida informa que Paradise Levy, de 8 meses, fue vista por última vez usando un pañal en el área de la cuadra 1300 de Stonehill Way en Orange Park, Florida. Orange Park está justo al sur de Jacksonville.

Las investigaciones apuntan a que la menor Paradise Levy puede estar con Terry Aries Levy, de 46 años, quien fue visto por última vez con una camisa rosa de manga larga y jeans azules.

2/2 It’s believed he caught a ride to Youngerman Circle and Blanding Blvd. in Jacksonville, FL, where he was last seen wearing a pink long-sleeve shirt and blue jean pants.

If you have information on this suspect’s whereabouts, contact the Sheriff’s Office immediately. @JSOPIO

— Clay County Sheriff’s Office, FL (@ccsofl) February 17, 2023