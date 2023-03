La mujer que apareció después de tres décadas: el caso de Patricia Kopta

“Dijo haber visto un ángel”: una mujer que desapareció hace 31 años en Pensilvania aparece en un asilo de ancianos en Puerto Rico. Conoce el caso de Patricia Kopta.

Las autoridades hallan en Puerto Rico a una mujer que desapareció hace 31 años en Pensilvania.

Continúa leyendo: ¿Tienes Medicare Advantage? Esto te interesará

Según el informe, la mujer se encontraba viviendo en un hogar para personas de la tercera edad en la isla.

Un caso ha dejado desconcertadas a las autoridades: una mujer de Pensilvania desapareció hace más de tres décadas y ya la habían declarado legalmente muerta.

Este viernes, informaron que la encontraron con vida en un asilo para ancianos de Puerto Rico.

Un día, hace 31 años, Patricia Kopta dejó a su marido y sus hermanos para recorrer el norte de Puerto Rico. Sin embargo, sus planes no salieron como lo esperaba.

De acuerdo con los informes, poco tiempo después, la llevaron en calidad de ‘persona necesitada’ a una residencia de adultos mayores en 1999. Allí fue donde Kopta residió en su momento.

“Kopta, conocida como una predicadora de la calle en su ciudad natal, mantuvo su pasado en secreto al principio de su estancia en Puerto Rico. Pero cuando la demencia apareció, comenzó a revelar pequeños detalles”.

Informó Brian Kohlhepp, jefe adjunto de policía de Ross Township.

En el 2022, un trabajador social de la residencia tuvo la información suficiente para alertar a las autoridades estadounidenses sobre el paradero de la mujer, de ahora 83 años.

Entonces, le hicieron una prueba de ADN, misma que confirmó su identidad.

Durante una conferencia de prensa, su marido de nombre Bob Kopta y su hermana de 78 años Gloria Smith, dieron algunos detalles de la vida de Patricia.

“La policía del municipio de Ross anuncia que ha localizado a Patricia Kopta, una mujer que desapareció del área en 1992. Fue encontrada en un hogar de ancianos en Puerto Rico. Su esposo y su hermana están aquí para una conferencia de prensa hoy”.

Explicaron las autoridades.

NOW: Ross Township Police announce they have located Patricia Kopta, a woman who went missing from the area in 1992. She was found in a care home in Puerto Rico. Her husband and sister are here for a news conference today. pic.twitter.com/q3l3uA1grm

— Shelby Cassesse (@ShelbyCassesse) March 2, 2023