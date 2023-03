¡Increíble! Rauw Alejandro y Rosalía están comprometidos

Comparte en:

El nuevo video de Rauw Alejandro y Rosalía, ambos muestran que están comprometidos. Esto sorprendió a todos sus fanáticos en las redes sociales. Esto confirma los rumores de que habrá una boda.

Rauw Alejandro y Rosalía están comprometidos

Dentro de la relación de Rauw Alejandro y Rosalía hay mucho rumores sobre una boda, tener hijos o, incluso, se llegó a sospechar de una separación. Sin embargo, el nuevo video musical llamado “Beso”, confirman uno de los tantos rumores, la futura boda. Ambos artistas, quienes destacan por ser unos de los principales exponentes del género urbano y latino, indicaron que ya tienen un compromiso, mostrando sus respectivos anillos.

El video musical y el sencillo “Beso”, se lanzó este viernes, 24 de marzo del 2023. El éxito es una composición de ambos cantantes, y provocó un sinfín de emociones dentro de las redes.

El momento más emotivo

Al final del video de “Beso”, Rosalía recibe un anillo de compromiso de su actual novio, Rauw Alejandro. Cabe destacar que este es uno de los tanto éxitos que compusieron juntos y que forman parte del siguiente álbum EP llamado “RЯ”

Dentro de la escena musical se ver, el asombroso anillo de piedras blancas, mientras la cantante española llora y dice “¡ay, dios mío!” y luego agrega “Y todo el rímel aquí corrido”. Después de estas frases, la española besa al cantante puertorriqueño, quien se encontraba grabando con el móvil.

Puedes ver la conmovedora publicación que hicieron ambos en Instagram:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por LA ROSALÍA (@rosalia.vt)

La relación de ambos

Ante los diferentes medios de comunicación y prensa, Rauw Alejandro habló sobre temas profesionales y personales. Allí tuvo la oportunidad de remarcar que dentro de los videos de “Beso”, “Vampiro” y “Promesas” habrá “sorpresitas”.

Con su álbum “RЯ”, es la primera vez que hacen un proyecto musical en conjunto, a pesar de llevar poco más de tres años juntos. Si deseas ver el video, lo puedes hacer a continuación:

La relación sentimental de estas dos personas se volvió pública desde que se dieron un beso ante las cámaras del evento de “Los 40 Music Awards“, en los meses finales del 2021, en España.

La reciente entrevista con Ibai

En una reciente entrevista entre Rosalía y Rauw Alejandro, con el famoso “streamer” Ibai Llanos, señalaron información importante sobre su relación. Ambos recalcaron que preferían definir las bases de su relación antes de realizar cualquier obra o proyecto musical juntos, dentro de un estudio.

Rosalía declaró lo siguiente en la entrevista:

“Pusimos eso por delante. Era como ‘No quiero líos, no quiero mezclar la industria con mi relación’”.

“Los hombres que tenía a mi alrededor eran ‘emotionally unavailable‘ (emocionalmente indisponibles)”.

Después de tan relevantes palabras, se Rosalía se dirigió a su novio, Rauw Alejandro y le expresó lo siguiente:

“Contigo fue la primera vez que no sentí eso. Sentí que tú no tenías miedo de querer y ser querido. Madre mía que intensa me he puesto. Tú me sorprendiste, tardé un tiempo en bajar la guardia”.

Con ritmos diferentes

Cabe destacar que las tres canciones, realizadas en conjunto por Rosalía y Rauw Alejandro, representarán distintas fases del amor, divididos en tiempos como el pasado, presente y futuro. Es importante mencionar que dos de estas serán de género urbano y para “perrear”, y una será del género bolero.

Si deseas ver la entrevista que Ibai Llanos le hizo a Rauw Alejandro y Rosalía, lo puedes ver en el siguiente video:

