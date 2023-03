¡Es tu oportunidad! J Balvin financiará negocios latinos de EE.UU.

Comparte en:

J Balvin decidió impulsar a su gente de la mano de ONGs y bancos, el cantante colombiano financiará negocios latinos de EE.UU.

El cantante colombiano J Balvin unió sus fuerzas con ONGs y bancos para financiar negocios latinos en EE.UU.

Junto a JP Morgan Chase y Accion Opportunity Fund, J Balvin se ha unido al grupo de personas que impulsan el crecimiento latino. El cantante financiará empresas de propiedad latina para beneficiar a esta gran comunidad que año con año aporta crecimiento a EE.UU.

Más de 62.5 millones de latinos y latinas residen en Estados Unidos, representando el 19% de la población. La comunidad posee alrededor de cinco millones de negocios que generan más de $800 mil millones de ingresos anuales.

Una investigación que realizó la Stanford Graduate School of Business (GSB en inglés) y Latino Red de Acción Empresarial (LBAN en inglés) arrojó datos importantes: la falta de financiamiento y acceso a crédito privado y gubernamental representa uno de los mayores desafíos para la comunidad latina emprendedora.

Pese a todos los obstáculos, las empresas latinas tienen una tasa de crecimiento alta en términos de empleabilidad y se han recuperado con rapidez tras la crisis de salud que provocó el COVID-19.

Pero, con apoyo, las cifras podrían ser más favorecedoras.

Sobre el ‘J Balvin’s Tab Program’

Para disminuir la incertidumbre y brindar apoyo a un grupo que la sociedad estadounidense ha dejado de lado, múltiples artistas, ONG y entidades del gobierno han comenzado a impulsar negocios latinos.

El cantante colombiano J Balvin se unió a la lucha y en colaboración con Miller Lite decidió lanzar el llamado J Balvin’s Tab Program.

También cuenta con las manos de Accion Opportunity Fund, una organización que brinda apoyo financiero a pequeñas y medianas empresas que promueven la igualdad racial, de género y económica.

En conjunto, diseñaron latas Miller Lite edición limitada, una parte de las ganancias (alrededor de $150,000) financiará a aproximadamente 50 empresarios latinos en Estados Unidos.

“Queremos ayudar a los empresarios a aprender a elevar sus negocios y guiarlos hacia el mejor camino. También buscamos ayudarlos financieramente para que puedan hacer las inversiones correctas y así, ampliar sus emprendimientos”.

Explicó J Balvin.

“Cuando estaba comenzando mi carrera, no tenía a nadie que me dijera a dónde ir. Al no tener eso, tuve que aprender por mi cuenta y ahora quiero ayudar a otros a tener un camino más fácil”.

Añadió el cantante.

Latino Business Action Network, una ONG con sede en Silicon Valley, recibió un patrocinio de JPMorgan Chase para brindar apoyo a emprendedores hispanos y latinos en el país.

Además, reforzarán sus alianzas con la Universidad de Stanford, institución con la que ya tenían contacto.

El patrocinio que recibieron será para fortalecer tres áreas:

Investigación para explorar desafíos y oportunidades en Estados Unidos.

El programa Business Scaling de Stanford , para permitir que los empresarios latinos lleven sus negocios al siguiente nivel.

El desarrollo de ecosistemas, donde crearán redes de ex alumnos, mentores, proveedores de capital y socios para mejorar el acceso al capital y los contratos gubernamentales y corporativos.

Luchando contra la desigualdad en Orlando

Según el informe de la Stanford Graduate School of Business, a comparación de las empresas con propietarios blancos, las empresas de latinos reciben contratos gubernamentales y corporativos de menor valor y tardan más en obtenerlos.

Una empresa latina obtiene en promedio contratos corporativos 3.3% más pequeños que sus equivalentes blancos. La misma situación ocurre con contratos del gobierno estatal y federal, los contratos son 30 veces de menor valor.

Por otra parte, les adjudican contratos que duran seis meses en promedio, mientras que a las empresas propiedad de blancos les brindan contratos por un año o más.

Estudios indican que existen más de 855,164 empresas hispanas y latinas en Florida.

En Orlando, hay una organización que pese a las estadísticas, ha luchado por ofrecer mayor apoyo a dichas empresas. Bajo el nombre de Prospera, la organización trabaja en conjunto con la Administración de Pequeños Negocios de EE.UU. (SBA en inglés) para aumentar el acceso a los recursos de las pequeñas empresas hispanas.

A finales de febrero, pactaron un acuerdo para que Prospera brinde un mejor acceso a los programas y servicios de la SBA con préstamos, consultoría y vías para oportunidades de contratación gubernamentales.

“Las pequeñas empresas propiedad de latinos dependen de sus propios fondos o, lamentablemente, de tarjetas de crédito o herramientas de préstamo abusivas. Entonces, tener la capacidad de trabajar con la SBA nos permitirá ayudar mejor a nuestros clientes y encontrar mejores herramientas financieras para equipar sus negocios y, con suerte, tener éxito”.

Informó Augusto Sanabria, presidente y director ejecutivo de Prospera.