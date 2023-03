Llegada del sargazo pone en peligro playas de Florida

Desde finales de enero, científicos pronosticaron la llegada del sargazo a las hermosas playas de Florida, por lo que el alga ya está ocasionando estragos en el Estado del Sol.

En Key West, Florida, se están acumulando grandes cantidades de sargazo, restringiendo el acceso a las playas. Justo un mes después de que se cerraran en otras partes del estado durante una floración de microalgas tóxicas conocidas como “marea roja”.

Una floración masiva de algas o sargazo está a la deriva hacia Florida y el Golfo de México, según los científicos, cuando la floración llega a una playa, puede amontonarse de uno a dos metros de altura en la orilla y obstruir los cursos de agua aptos para el baño.

El sargazo se ha duplicado cada mes de noviembre a febrero, esto lo reporta el Laboratorio de Oceanografía Óptica de la Universidad del Sur de Florida. Ellos rastrean el alga utilizando imágenes de satélite de la NASA.

Gigantic 5,000-mile blanket of rotting seaweed dubbed the ‘red tide’ which is TWICE the length of the US and can be seen from space invades the coast of Florida – as residents report burning eyes and trouble breathing https://t.co/1TtJDaXeZa pic.twitter.com/iGrBQuStyC

— Truthseeker (@Xx17965797N) 13 de marzo de 2023