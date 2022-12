Este jueves, 1º de diciembre del 2022, habrá lluvias fuertes en Puerto Rico. Así lo indicó el Servicio Nacional de Meteorología de los Estados Unidos.

Las lluvias no se hicieron esperar en Puerto Rico, y este jueves tendrá mayor presencia que en el resto de la semana. De igual manera, también se presenta un alto riesgo de corrientes marinas.

De acuerdo al Servicio Nacional de Meteorología de los Estados Unidos, este jueves habrá aguaceros distribuidos en diferentes zonas de toda la isla boricua. La estabilidad del tiempo climático podría regresar durante el mediodía. Las zonas afectadas son el norte y el este de Puerto Rico.

Se estima que las lluvias dispersas pasarán por el suroeste del estado puertorriqueño. Mientras tanto, el resto de la isla solo tendrá una leve posibilidad de precipitaciones.

Las temperaturas también variarán en diferentes áreas, las máximas estarán entre los 80° Fahrenheit en las zonas bajas. Esta cambiará dentro de las regiones altas, donde se colocarán desde los 70° a 80° Fahrenheit.

La dirección de los vientos será desde el noroeste, y tendrá velocidades de 10 a 15 millas por hora. Las autoridades indicaron que estas ventiscas serán ocasionales y cambiarán conforme la brisa marina.

El Servicio Nacional de Meteorología de los Estados Unidos señaló que dentro de las aguas regionales de Puerto Rico, se presentará un oleaje de tres a seis pies de altura. El viento seguirá desde el noroeste, entre diez a veinte nudos.

[Dec 1 ]

🌊High rip current risk for the N/E beaches of PR.

🌊Riesgo alto de corrientes marinas para playas del N/E de PR.#PRwx #USVIwx pic.twitter.com/TNGT1jSxgE

— NWS San Juan (@NWSSanJuan) December 1, 2022