Reportan que Miami tiene la inflación más alta del país

Reportan que Miami tiene la inflación más alta en el país, superando a Phoenix, que llevaba el primer puesto la mayor parte del 2022.

Te puede interesar: Políticas de Biden provocan aumento de cruces ilegales, según oficiales fronterizos

Reportes indican que Miami superó a Phoenix, que llevaba siendo el primero la mayor parte del año, estableciendo así a Miami como el lugar con mayor inflación en Estados Unidos.

El mercado inmobiliario se ha desacelerado considerablemente en todo el país después de que la Reserva Federal subiera los tipos de interés para controlar la inflación.

No es novedad que Florida está pasando por una crisis de vivienda, los costos de la vivienda aumentaron un 3,9% de octubre a diciembre.

Esto a pesar de que el descenso de los precios en todo el país contribuyó a que la mayoría de las regiones experimentaran una mejora sustancial, pero en Florida no se vio tal descenso significativo.

La inflación anual en el área metropolitana de Miami cayó ligeramente al 9,9% en diciembre, desde el último registro del 10,1% en octubre. Pero el alza en el costo de vivienda en Miami la situó a la cabeza de la inflación de EE.UU. en diciembre.

Phoenix, que ocupó el primer puesto durante la mayor parte del año pasado, experimentó un descenso más significativo. Bajo hasta 9,5% desde el 12,1%, según los datos de la Oficina de Estadísticas Laborales.

Pero, tanto en Phoenix como en Miami, la inflación sigue siendo alta en comparación con los niveles antes de la pandemia.

La inflación a escala nacional se redujo a finales del año pasado y la zona metropolitana de Phoenix dejó de encabezar la lista, dando paso a Miami.

A pesar de la mejora hacia finales de año, 2022 estuvo marcado por un incremento significativo en los precios de varios servicios y productos. Esto solo ocasionó que muchos consumidores y empresas gastaran menos.

En los últimos 12 meses, hasta diciembre, los productos alimenticios subieron un 11,8% de media en EE.UU., mientras que la comida en restaurantes subió un 8,3%.

El petróleo subió un 41,5% en el año, y el gas natural un 19,3%.

Like many Americans, I was disappointed that the first bill Republicans in the House passed would help wealthy people cheat on their taxes and add $114 billion to the deficit.

House Republicans campaigned on inflation—they didn’t say if elected, their plan was to make it worse.

— Joe Biden (@JoeBiden) 13 de enero de 2023