Mujer de 85 años muere tras ataque de caimán en Florida

Una mujer de 85 años perdió la vida tras el ataque de un caimán al norte del condado de St. Lucie, Florida.

La Comisión de Conservación de Vida Silvestre y Pesca de Florida respondió al llamado de un incidente de mordedura de caimán este lunes en una comunidad de personas de la tercera edad cerca de Fort Piece.

En la residencia habitaban personas de 55 años o más.

Los informes apuntan que una mujer identificada como residente del condado de St. Lucie falleció. El cuerpo de la mujer de la tercera edad fue recuperado en la escena después del ataque.

Testigos afirman que la mujer se encontraba paseando a su perro cuando el caimán se le acercó y lo agarró. Entonces, la mujer trató de alejar a su perro y el reptil la mordió.

Desafortunadamente, al llegar los investigadores a la escena, ya era demasiado tarde.

El perro logró sobrevivir a la mordida del caimán, pero la mujer no.

Hasta el momento, las circunstancias que llevaron al fallecimiento de la mujer no están claras y siguen sin revelar su identidad.

Funcionarios de la vida silvestre aseguran que un trampero llegó para capturar al reptil a la Spanish Lakes Fairways Community en Fort Pierce.

En un video se observa a los funcionarios sacando el reptil de 11 pies de la escena. Se necesitaron a varias personas para lograr sacar al caimán.

BREAKING… ⁦@MyFWC⁩ on scene at Spanish Lakes Fairways in St. Lucie County capturing gator that may have attacked and killed resident walking their dog. ⁦@WPTV⁩ pic.twitter.com/Bwxgx2xTDH

— Jon Shainman (@JonShainman) February 20, 2023