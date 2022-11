Redes sociales

Un nuevo estudio indica que hay menos de la mitad de las empresas privadas tienen una brecha salarial en Puerto Rico. Una encuesta hecha por la organización “Women Who Lead”, dio resultados relevantes.

Brecha salarial entre mujeres y hombres en Puerto Rico

En un estudio hecho por “Women Who Lead”, se reveló que hay una diferencia en las prioridades de las empresas de Puerto Rico, dentro del ámbito de la diferencia salarial entre mujeres y hombres. El 39% de las compañías privadas en la isla boricua no tienen como objetivo el igualar el salario entre mujeres y hombres dentro de un mismo puesto. Así lo estableció “Women Who Lead”, una organización que empodera a las mujeres dentro del mundo profesional y laboral.

Sigue leyendo: Departamento de Educación de Puerto Rico sufre demanda

La muestra de estudio

La muestra del estudio fue de alrededor de cuatro mil mujeres y demostró que un 43% de las trabajadoras en el estado no creen que sus jefes le dé prioridad a la remuneración igualitaria por trabajo. Otro 33% de las chicas provenientes de organizaciones sin fines de lucro, piensan de la misma manera. De manera contraria, las mujeres que trabajan en alguna empresa con la certificación “W”, es decir, que la apruebe el “Women Who Lead”, indicaron lo contrario. El número fue grande, alrededor del 84% indicó que su empresa sí trabajaba para asegurar la equidad dentro de los salarios.

Podría gustarte: Joe Biden dice en Florida que Crist se enfrenta a la encarnación de Trump

Otros datos dentro de la encuesta

Además de eso, el 78% de las mujeres en las empresas privadas recalcaron que su empleo orienta a su personal, de manera anual, acerca del hostigamiento sexual. El

56% de las trabajadoras en empresas sin fines de lucro y el 91% de personal femenino en el gobierno, indicaron esto mismo.

En otra parte, el sondeo también mostró que el 68% de las mujeres en empresas privadas, no temen que sus compañías tomen represalias en caso de reportar un patrón de acoso en el trabajo.

Quizá te interese: Navidad con nuevas experiencias en Universal Orlando

Las autoridades hablan al respecto

Maldonado González, secretario del Departamento de Trabajo, y la CEO de “Women Who Lead”, Frances Ríos, estuvieron en el evento, presentando los resultados. Maldonado pudo decir lo siguiente:

“Hay cosas que el Gobierno que como patrono puede hacer en apoyo por medio de iniciativas de política pública y muchas de las cosas que hablamos aquí no dependen de iniciativas del Gobierno. Recae en que cada patrono en Puerto Rico que tome medidas a favor de la inclusión de la mujer trabajadora”.

Pero también agregó el poco personal dedicado a las querellas de hostigamiento:

“En el Departamento del Trabajo, al igual que en el resto del Gobierno central, estamos limitados de personal y las uniones antidiscriminación, lo cual es parte de ese andamiaje donde estamos limitados de personal. Esto ocurre en todas las áreas El tiempo en que se toma la querella depende mucho de lo que la persona en sí trae y cuanta información comparte”.

Lee más de nuestra notas: