La licencia menstrual en Puerto Rico, una nueva propuesta de ley

La licencia menstrual llega a la isla de Puerto Rico, en los Estados Unidos. Esta propuesta de ley concede una licencia laboral de tres días con goce de sueldo para todas las mujeres y personas menstruantes. Esto también esta sucediendo en México, donde tuvo lugar la controversia sobre estos permisos y licencias.

Licencia menstrual en Puerto Rico podría ser una realidad

Después de tantas discusiones, las autoridades correspondientes presentan su Proyecto del Senado 1052, donde se habla de la equidad y la garantía de justicia para las personas menstruantes. Se trata de una iniciativa donde se otorgará una licencia de tres días de descanso y con goce de sueldo a las mujeres y personas menstruantes.

Los funcionarios encargados de presentar esta iniciativa ante las autoridades correspondientes, dijeron las siguientes palabras:

“Para hacerle justicia a las personas menstruantes, es necesario garantizarle el derecho a una licencia que les permita atender los padecimientos que le aquejan durante su menstruación y así afrontar este proceso de manera digna en sus espacios laborales”.

Argumentos relevantes al respecto

Durante la exposición de argumentos, se citó al Fondo de la Población de las Naciones Unidas, declarando lo siguiente:

“Una queja común relacionada con la menstruación es la dismenorrea, también conocida como cólicos menstruales o periodos menstruales dolorosos. Se presenta a menudo en forma de dolor pélvico, abdominal o de espalda. En algunos casos, este dolor puede ser debilitante. Los estudios muestran que la dismenorrea es un problema ginecológico importante entre mujeres de todo el mundo, que contribuye al ausentismo escolar y laboral, al tiempo que disminuye la calidad de vida”.

Organizaciones a favor

En estos momentos, esta licencia menstrual se está evaluando dentro de la Comisión de Asuntos Laborales, la cual preside la senadora Ana Irma Rivera Lassén. De igual manera, varios grupos e instituciones se mostraron a favor de esta iniciativa. Entre ellos están:

Organización Lluvia Roja

Procuradora de las Mujeres

Sindicato Puertorriqueño de Trabajadores

Vilmarie Rivera Sierra, quien tiene el título de ser la procuradora de las Mujeres en Puerto Rico, declaró lo siguiente a los medios de comunicación y prensa:

“Todo lo que sean derechos que puedan adquirir las mujeres, que se puedan garantizar y que sean en beneficio de la mujer, siempre vamos a salir en defensa de ellos. La oficina endosó el proyecto. En ese sentido, hacemos un llamado al resto de las agencias para que puedan revaluar su posición”.

Personas en contra

Sin embargo, y a pesar del gran apoyo que esta ley tiene, hay instituciones y grupos que se encuentran en contra, tales como:

Oficina de Gerencia y Presupuesto

Administración y Transformación de los Recursos Humanos

Departamento del Trabajo y Recursos Humanos

Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal

Ante esta postura en contra, Nahiomy Álamo, procuradora del trabajo, expresa lo siguiente:

“Es un trato especial para estas personas sobre el resto de los trabajadores, ya que tendrán tres días con paga mensuales que no tienen que ser justificados. El proyecto tampoco requiere que sean utilizados de forma consecutiva, por lo que podrían utilizarse a discreción de la persona beneficiaria en cualquier momento del mes y de manera fragmentada”.

Una situación controversial

Las personas que se muestran a favor de esta medida suelen establecer que los dolores y los fuertes padecimientos que sufren las personas menstruantes son severos, al punto de llegar a ser inmovilizantes. Por ello, es necesario establecer un punto de equidad y darles una licencia de descanso para que puedan recuperarse de todos los síntomas.

Mientras tanto, las instituciones y grupos que se oponen a esta ley, expresan que esta propuesta es un “derecho especial”, y que no sería justo para los demás trabajadores, quienes no pueden tener motivos extras para una licencia de descanso con goce de sueldo. También afirman que las personas menstruantes podrían emplear estos días de permiso a su conveniencia, ya que no es necesario que se usen de manera seguida.

Ambas posturas políticas y sociales remarcan una gran importancia de la regulación de la ley para lograr una equidad dentro de la población de Puerto Rico.

Puerto Rico no es el único

La licencia menstrual no es un tema nuevo, puesto que varios países tienen esta legislación y la hacen valer desde hace más de cincuenta años. Aquí te mostramos una pequeña lista de algunos de ellos:

Zambia: Es ley desde el 2015.

Corea del Sur: Tiene licencia de un día al mes sin paga

Japón: Es ley desde el 1947

España: Congreso aprobó medida este mes

Chile: Hay una propuesta de ley en trámite legislativo.

Taiwán: Tiene licencia de máximo tres días al año

Indonesia: Es ley desde el 2003

México: Congreso de CDMX aprobó medida este mes y lo presentó ante el Congreso de la Unión.

