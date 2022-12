Southwest en crisis, cancela vuelos en el Aeropuerto Internacional de Orlando y el resto del país

La aerolínea Southwest está en crisis, cancela vuelos en todo el país y el Aeropuerto Internacional de Orlando no es la excepción. Así lo comunicó la empresa, sin dejar en claro los motivos por los cuales tomaron esta decisión.

Para miles de familias esta es la mejor época del año y la ocasión para reunirse a convivir, pues no es posible compaginar agendas el resto del año. Sin embargo, la época considerada la más feliz del año está a punto de convertirse en una odisea para quienes decidieron viajar con Southwest esta temporada.

Hace algunos días, se reportaron retrasos en varios vuelos dentro del estado de Florida, incluso, en Puerto Rico. Hace poco, Southwest decidió cancelar varios de sus vuelos dentro del Aeropuerto Internacional de Orlando (MCO, en inglés).

A primeras horas de la mañana Southwest reportó que canceló más del 60% de sus vuelos programados en todo el país para este día, lo que provocó de inmediato que su servicio telefónico colapsara. Usuarios intentan encontrar alternativas en su sitio web pero no hay opciones disponibles, los que se encuentran varados en los aeropuertos esperan hasta seis horas las filas de atención al cliente con hasta seis horas de espera para recibir apoyo.

Ante esto, el Departamento de Transportación de los Estados Unidos informó que hará una investigación contra Southwest, y las miles de cancelaciones que hizo durante Navidad y esta última semana del 2022.

De acuerdo a Flight Aware, Southwest canceló alrededor de 120 vuelos, tan solo en el Aeropuerto Internacional de Orlando (MCO, en inglés), dejando a miles de personas desamparadas durante esta Navidad y fin de año.

La situación para la aerolínea basada en Dallas Texas, líder en transportación aérea doméstica en Estados Unidos es crítica, este es el segundo día de cancelaciones siendo el 26 de diciembre el día con más de 2700 vuelos suspendidos equivalentes al 70% de sus rutas diarias.

USDOT is concerned by Southwest’s unacceptable rate of cancellations and delays & reports of lack of prompt customer service. The Department will examine whether cancellations were controllable and if Southwest is complying with its customer service plan.

— TransportationGov (@USDOT) December 27, 2022