Corte Suprema sigue evaluando el plan de préstamos estudiantiles

La Corte Suprema de los Estados Unidos sigue haciendo sus evaluaciones para aprobar el plan de préstamos estudiantiles que propuso el gobierno de Joe Biden, actual presidente de la nación estadounidense. El órgano supremo tendrá que analizar dos demandas hacia este plan, uno hecho por estados republicanos, y otro por dos estudiantes que no pudieron recibir la condonación.

El plan de préstamos estudiantiles del actual presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, presenta muchas controversias y polémicas. En estos momentos, la Corte Suprema tiene que evaluar esta iniciativa legislativa por dos demandas. Una de las demandas las presentaron algunos estados republicanos, el otro fueron un par de estudiantes.

El tribunal superior desea eliminar o reducir el crédito de los préstamos estudiantiles de millones de personas.

Cabe destacar que parte del tribunal superior está conformada por el los republicanos, quienes deberán escuchar los argumentos de ambas demandas y luego decidirán si son válidas o no. Los jueces a cargo de esta evaluación también fueron elegidos por el partido republicano.

Los argumentos de las denuncias se programaron para durar dos horas, sin embargo, se tiene previsto que duren más.

Estados republicanos en contra del plan de préstamos

Los estados republicanos en contra del plan de préstamos estudiantiles de Joe Biden están liderados por funcionarios conservadores, legisladores dentro del Congreso e intereses legales de la misma postura política.

Mientras tanto, los estados demócratas, y grupos de interés liberales apoyan rotundamente a Joe Biden e invitan a la corte a permitir que la iniciativa entre en vigor.

De acuerdo a los demócratas, sin este plan, la morosidad de los préstamos estudiantiles crecería de manera exponencial durante este verano, cuando la pausa de los préstamos terminen. Cabe destacar que los pagos se detuvieron durante el primer año de la pandemia, en el 2020, para que las familias pudieran satisfacer sus necesidades primarias.

El gobierno actual defiende esta idea haciendo referencia a la ley HEROES, la cual se promulgó en el 2003. Esta permite que el secretario del Departamento de Educación renuncie o modifique las condiciones de los préstamos federales para estudiantes en caso de presentarse una emergencia nacional. El principal objetivo de esta legislación fue el evitar que los miembros del servicio militar empeoraran económicamente, puesto que necesitaban luchar en las guerras de Afganistán e Irak.

Desestimaron el caso de las denuncias de algunos estados

Es importante recalcar que un tribunal inferior desestimó la denuncia de algunos estados en contra del plan de préstamos de Biden. Estos son los estados:

Arkansas

Iowa

Kansas

Missouri

Nebraska

Carolina del Sur

El tribunal inferior indicó que estos estados no podían demandar, ya que no sufrieron daños por el programa. No obstante, un panel de tres jueces pertenecientes a la Corte de Apelaciones Federales en el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el 8.º Circuito, suspendió el programa durante una apelación. Cabe destacar que todos esos jueces fueron designados por el partido republicano. Ante esta situación, la Corte Suprema prometió involucrarse.

El caso de los estudiantes

Mientras tanto, el caso que involucra a los estudiantes encontró la victoria debido al fallo de un juez de distrito en Texas, llamado Mark Pittman, elegido durante la presidencia de Donald Trump. Los estudiantes responden a los nombres de Myra Brown y Alexander Taylor. La primera chica no es elegible para la condonación de la deuda estudiantil porque sus préstamos se mantienen comercialmente. Por su parte, el chico solo es elegible para diez mil dólares y no para los veinte mil dólares, ya que no recibió ninguna subvención de Pell. La argumentación indica que la ley no tuvo un proceso adecuado para poder volverse vigente.

