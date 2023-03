FIFA en polémica por poner a Adriana Lima como embajadora global

Comparte en:

FIFA se encuentra en polémica por nombrar a la supermodelo brasileña, Adriana Lima, como embajadora global de los aficionados. Esto sucede cinco meses antes de que el Mundial femenino de fútbol comience.

FIFA en polémica por nombramiento de Adriana Lima como embajadora global

La Federación Internacional de Fútbol Asociación, conocida mayormente como FIFA por sus siglas en francés, se encuentra en una controversia nuevamente. Se trata del nombramiento de la nueva embajadora global de los aficionados, la supermodelo brasileña Adriana Lima.

FIFA, en los últimos años, ha tenido una gran serie de críticas por sus decisiones en realizaciones de eventos y torneos de fútbol. Al igual de que se presume que es un organismo corrupto y que promueve la negociación de los deportistas como si se tratara de mercancias.

En esta ocasión, la designación de la supermodelo brasileña, Adriana Lima, como la embajadora global de los aficionados. Ante estad decisión, varios demostraron su descontento dentro de la redes sociales, incluso, Moya Dodd, quien es abogada y funcionaria de fútbol en Australia tachó esta decisión como “insensible”.

Cabe destacar que la Federación Internacional de Fútbol Asociación tomó esta decisión a solo cinco meses de que inicie el Mundial de Fútbol femenino.

Moya Dodd recalca su descontento ante tal decisión

Moya Dodd es una abogada de profesión, que funge como una funcionaria dentro del campo del fútbol australiano. Fue exjugadora de fútbol dentro de la selección nacional, exmiembro del comité ejecutivo de la Confedereación Asiática de Fútbol y exmiembro del Consejo de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA, por sus siglas en francés).

Estas son algunas respuestas de Moya Dodd:

“¿En serio, FIFA, esta es la embajadora global de aficionados que necesitamos mientras el @FIFAWWC se acerca?”

Will the #FIFA ambassador be delivering any messages on body image, #wellbeing and healthy eating, for example? pic.twitter.com/OcdN5z71BL — moya dodd (@moyadodd) February 28, 2023

“¿Lanzará el embajador de la #FIFA algún mensaje sobre imagen corporal, #bienestar y alimentación sana, por ejemplo?”.

Detalles sobre Adriana Lima

FIFA le encargó el “desarrollo, promoción y participación en varias iniciativas globales” a la supermodelo, Adriana Lima. La carrera de la supermodelo brasileña es larga, pasando por certámenes nacionales y llegan a pertenecer a los “Ángeles de Victoria’s Secret”. La organización rectoral del fútbol a nivel mundial, anunció este nombramiento el lunes pasado, 28 de febrero del 2023, y no tardó en crearse polémica al respecto.

Cabe destacar que Adriana Lima es una mujer devota a la iglesia católica y cree en muchas de las normas que los religiosos dictan. Moya Dodd expuso un poco de información proveniente de la biografía de Adriana en su versión en inglés. En este artículo se muestra las ideologías de Lima, las cuales son:

Llegar virgen al matrimonio, indicando que se trata de una voluntad y que la pareja debe respetarlo, siempre y cuando se decida permanecer así.

El aborto es un crimen.

Está completamente de acuerdo con las enseñanzas de la iglesia.

Se declara “ muy espiritual ”, cree en la naturaleza, en las energías y en los espíritus.

También se presume de la relación tóxica que promovió con su estilo de vida hace algunos, años. Ante todo esta polémica, Adriana Lima responde lo siguiente:

Isso significa o mundo para mim!. Feliz em ser a primeira Embaixadora Fan Global da FIFA! ⚽ pic.twitter.com/sO4wqzcbQ3 — Adriana Lima (@AdrianaLima) February 27, 2023

“¡Eso significa mucho para mí! Feliz de ser la primera embajadora global de aficionados de la FIFA”.

Rumores que crean confusión

También se rumora que la FIFA desea contar con el Departamento de Turismo de Arabia Saudi como patrocinador de un mes del torneo. A lo que Dodd se muestra desconcertada en su Twitter y dice lo siguiente:

“Estoy francamente desconcertada por la estrategia de marketing. ¿Primero la FIFA quiere enviar a un público amigable con la comunidad LGBTQ para que ‘Visite Arabia Saudí’? ¿Ahora a quién se dirige exactamente?”.

Honestly baffled by the marketing strategy. First #FIFA wants to send an #LGBTQ -friendly audience to “Visit Saudi” (I had a bit to say about that – see link). Now it’s targeting who exactly? https://t.co/pxdBAvJR96 — moya dodd (@moyadodd) February 28, 2023

El descontento de las aficionadas

Mientras tanto, existen muchas otras personas que se quejaron al respecto en esta red social:

“#FIFA por favor digan que no le están pagando a esta supermodelo más de lo que reciben los jugadores por estar en la @FIFAWWC 🧐 @FIFPRO”.

#FIFA please say you’re not paying this supermodel more than the players get for being at the @FIFAWWC 🧐 @FIFPRO https://t.co/MORQVTbaQP — Matildas Alumni (@MatildasAlumni) February 27, 2023

