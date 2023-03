Ponencia feminista en Orlando: las mujeres merecemos vivir libres de violencia

Comparte en:

Este 8 de marzo, hubo una ponencia feminista en Orlando impartida por la abogada Karla Micheel Salas Ramírez, donde nos plantea: las mujeres merecemos y tenemos el derecho de vivir libres de violencia.

En el marco del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, el consulado mexicano en Orlando organizó una ponencia que gira en torno a la violencia de género impartida por Karla Micheel Salas Ramírez.

Como parte de la 10a Jornada Feminista la abogada feminista Karla Micheel Salas Ramírez, originaria de México, dio una platica sobre un tema que pareciera obvio: las mujeres tenemos el derecho de vivir libres de violencia.

La ponencia feminista en Orlando hablaba sobre lo que parece lejano: una vida libre de violencia para las mujeres. Porque, en un mundo rodeado de violencia patriarcal, las estadísticas son alarmantes.

Estudios recientes revelan que cinco mujeres son asesinadas cada hora por alguien de su propia familia.

En el 2021, asesinaron intencionalmente a alrededor de 81,000 mujeres y aproximadamente 45,000 de ellas perdieron la vida a manos de su pareja u otros familiares.

“Detrás de cada estadística de feminicidio está la historia de una mujer o niña individual a la que se le ha fallado”.

Dijo la directora ejecutiva de ONU Mujeres, Sima Bahous.

¿Qué es La cifra negra?

El mismo informe indica que hay demasiadas víctimas que no se contabilizan, la llamada cifra negra.

Pero… ¿qué es la cifra negra? Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la cifra negra son todos los “actos delictivos que no reportan ante el Ministerio Público o que no son objeto de una averiguación previa y por tanto no figuran en ninguna estadística”.

“Para poner fin a todas las formas de asesinatos de mujeres y niñas relacionados con el género, necesitamos contar a todas las víctimas, en todas partes, y mejorar la comprensión de los riesgos y los impulsores del feminicidio para que podamos diseñar respuestas de prevención y justicia penal mejores y más eficaces”.

Dijo la directora ejecutiva de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Ghada Waly.

La violencia contra la mujer es un problema que atraviesa todos los ámbitos, desde el económico, hasta el político y el laboral. A comunidades indígenas, mujeres afrodescendientes, mujeres transgénero, mujeres en situación de calle, niñas, mujeres pertenecientes a la comunidad LGBT y desafortunadamente, la lista podría seguir.

Más de 200 años para tener un lugar seguro

“Hace unos días asistí a un evento importante donde una alta funcionaria de las Naciones Unidas decía que para lograr la plena igualdad en el mundo, quitando las leyes que todavía establecen formas de discriminación contra las mujeres; para poder alcanzar la plena igualdad en todos los espacios calcularon que tendrán que transcurrir más de 200 años”.

Dijo Micheel Salas Ramírez durante la ponencia.

Tomaría más de 200 años que las mujeres lleguemos a nuestro hogar y sea un lugar seguro, pero, ¿realmente esperaremos tanto tiempo?

Durante años los asesinatos por motivo de género no eran reconocidos en México. El gobierno culpabilizaba a las mujeres por la violencia que sufrían, las tachaban de ‘putas’, afirmaban que ellas se lo buscaban o lo encubrían como un suicidio. Sin embargo, los asesinatos tenían algo en común: los hacían con odio y extrema violencia.

No hay una respuesta concreta que explique por qué los hombres ejercen maltrato, violan, acosan, asesinan a las mujeres, pero sí hay una respuesta que nos pone a pensar: lo hacen porque pueden.

A raíz de esa respuesta, nace otra pregunta, resalta Salas, ¿por qué los hombres creen que pueden violentar a las mujeres? Porque estamos inmersos en un sistema patriarcal, creado por y para hombres.

Como sociedad, es nuestro deber erradicar la violencia de género desde nuestra posición.

Este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, no debemos felicitar a las ‘rosas más bellas’, debemos reflexionar sobre nuestras porque los cambios comienzan con nosotros mismos.

